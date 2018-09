Al ataque. Argentina será ultraofensivo ante Colombia este martes. Scaloni le dará lugar a Icardi.





Luego de la auspiciosa presentación de la Selección ante Guatemala con un contundente 3-0, en el primer amistoso post Mundial de Rusia, el entrenador Lionel Scaloni ya comenzó a probar de cara al segundo test, ante Colombia, que se jugará el martes desde las 21 en New Jersey, Estados Unidos. El director técnico interino, que trabaja acompañado de Pablo Aimar y Walter Samuel como ayudantes de campo, ensayó con un esquema 4-2-3-1 que, más allá de la postura, resulta hiperofensivo por las condiciones de los componentes. Apenas tres jugadores repetirían titularidad respecto al encuentro ante Guatemala: los marcadores centrales Germán Pezzella y Ramiro Funes Mori, y el mediocampista Leandro Paredes. El resto, todos rostros nuevos, lo que abona la teoría de "probar la mayor cantidad de jugadores posibles" que difundió Scaloni. Franco Armani, titular en el Mundial frente a Nigeria y Francia, volvería a atajar en la Selección en lugar de Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos y Marcos Acuña ocuparían los laterales. Rodrigo Battaglia sería quien se dividiría el mediocampo por Paredes. Por delante, en la línea de tres creadores aparecerían Maximiliano Meza, Paulo Dybala y Franco Cervi. Y como ariete surgiría Mauro Icardi, ya recuperado de una molestia en el cuádriceps en la pierna derecha. Así, Franco Armani; Fabricio Bustos Germán Pezella, Ramiro Funes Mori y Marcos Acuña; Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes; Maximiliano Meza, Paulo Dybala y Franco Cervi; Mauro Icardi sería la alineación ante el ex conjunto de José Pekerman.



La dupla Dybala-Icardi, tal vez, encarne una de las mayores esperanzas de la renovación de la Selección. El capitán del Inter viajó a Estados Unidos a pesar de encontrarse lesionado y aceleró su recuperación para tener su oportunidad. "Vine a demostrar lo que valgo", declaró en los últimos días. Y ante Colombia buscará refrendar sus palabras.



La racha de Mauro Icardi en la Selección, ya sea por lesiones o falta de continuidad en las convocatorias, todavía está lejos de lo que se puede esperar. El mismo delantero reconoció ese irregular andar con la camiseta argentina, aunque ya contó cómo piensa revertirlo. "La gente querrá ver un cambio y yo enamorar al público", aseguró.

>Lionel Messi está presente

Lionel Messi se encuentra descansando en Barcelona, aprovechando el receso en la Liga de España debido a la fecha FIFA. El mejor jugador del planeta no formó parte de la primera convocatoria de Lionel Scaloni, aunque no se descarta su regreso a la Selección Argentina en la próxima ventana internacional, nada menos que ante Egipto y Brasil. Leo disfruta de las tardes en familia, y lo demostró con un posteo en Instagram donde se lo ve junto a Antonella, Thiago, Mateo y Ciro. Pero el mensaje pudo haber venido con un mensaje oculto...



¿Cómo? ¿Qué pasó? En la imagen que Messi publicó posando con su mujer y sus hijos, se puede observar un detalle: lleva puestos los shorts de la Selección. Sí, a pesar de que no está en los Estados Unidos, Leo elige seguir vistiéndose con los colores de la Argentina. Todo un anticipo.