La fecha límite fijada para entregar la lista es el domingo 19 de agosto. Sin embargo, transcurrido el torneo de L"Alcúdia, en el que se consagraron campeones con los chicos del Sub 20, Lionel Scaloni y Pablo Aimar trabajaron arduamente durante la semana para armar un listado de entre 40 y 45 futbolistas que luego fueron puliendo para definir la nómina de la Selección Mayor que disputará los amistosos de septiembre ante Guatemala (el 7) y Colombia (11); ambos en Estados Unidos. Y en la misma, con el pasaje y la visa casi listas para viajar, aparecen algunos nombres que subrayan la renovación; verdaderos tapados que no formaron parte de anteriores procesos o lo hicieron muy poco. En el arco no hay demasiadas sorpresas: Sergio Romero, si su condición física es la adecuada, volverá a ocupar la valla luego de la lesión que lo dejó afuera del Mundial. Lo acompañará Gerónimo Rulli, de la Real Sociedad. Y el tridente lo completaría Franco Armani. Ni Nahuel Guzmán ni Wilfredo Caballero entrarían en la nómina.

Adentro. El Monito Vargas es uno de los nuevos nombres que irían a la Selección.

En la defensa, el primer impacto: aparecería Walter Kannemann. El defensor ex San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores con Gremio de Porto Alegre, tendría su primera oportunidad con la celeste y blanca a los 27 años. También estarían Germán Pezzella y Ramiro Funes Mori, hoy en Villarreal; otro que no estuvo en Rusia por no hallarse en pleno estado físico y futbolístico luego de una prolongada lesión.



El contrato de los amistosos indica que debe haber en la lista ocho futbolistas que participaron del Mundial. Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico serían dos de los nombres que cumplirían con el requisito. En el mediocampo, también surgirían otros mundialistas, como Giovani Lo Celso, Marcos Acuña y Maximiliano Meza.



Pero asoman otros "tapados". Como Franco Cervi, de 24 años, hoy en Benfica y con pasado en Rosario Central. Otra carta de renovación. Como Santiago Ascacíbar, ex Estudiantes y hoy figura en el Stuttgart de Alemania. Otro de los nombres que sobresaldría es el de Matías Vargas, el talentoso volante de Vélez, hijo del sanjuanino Omar Francisco Vargas. En ataque, además de los ya publicitados Mauro Icardi y Lautaro Martínez, y de los mundialistas Paulo Dybala y Cristian Pavón, brotan otros nombres. Como el de Franco Vázquez, de gran presente en el Sevilla de España.

Vuelta. Sergio Romero sería el arquero titular, ya recuperado de su lesión ligamentaria.



Los históricos en carpeta



Serán tenidos en cuenta por la dupla técnica interina, pero por ahora no serán llamados. Es lo que se acordó en los contactos, por ejemplo, con Nicolás Otamendi y Ángel Di María. Sí podrían ser llamados para las pruebas de octubre y noviembre. ¿Messi? Quedó dicho, volverá a ser tentado en 2019. Se inicia así el proceso de renovación en Argentina tres el frustrado paso por el Mundial de Rusia. Scaloni lo encarna pero todo está por verse todavía.