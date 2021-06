Lionel Scaloni no lució muy preocupado en la conferencia de prensa pos empate 1 a 1 ante Chile en el debut en la Copa América de Brasil, al argumentar que las "situaciones de gol están, y tarde o temprano la pelota va a empezar a entrar, así que no hay problema".



"Los más importante de todo esto es que generamos situaciones de gol en todos los partidos, y por eso confío en que ya van a entrar. No hay problema", apuntó Scaloni durante la conferencia de prensa virtual que ofreció en la sala de prensa del estadio Olímpico Nilton Santos.

@lioscaloni: "Fueron dos jugadas puntuales en las que el equipo no estuvo bien. Ellos consiguieron el penal y nada más. A partir de ese momento se nos hizo cuesta arriba".



"Y puntualmente en el partido de hoy tuvimos un desajuste que se extendió en los primeros 10 o 15 minutos del segundo tiempo cuando nos empataron y después todo se nos volvió cuesta arriba, más allá de algunas llegadas en el final", explicó.



El técnico argentino sostuvo que es "evidente que el equipo generó un montón, con varios remates y llegadas, pero hay que meterla y no se pudo. Pero la sensación es buena más allá de que no ganamos", remarcó, casi repitiendo lo manifestado tras el 1 a 1 de hace 10 días en Santiago del Estero ante el mismo rival por eliminatorias sudamericanas.



"Hubo dos jugadas puntuales en las que el equipo no estuvo bien y después, del rebote de un penal nos empataron, pero en esa acción nuestro equipo no estaba mal parado tácticamente cuando llegaron con esa contra que terminó en el penal", describió.



"Pero después, haber jugado bien en este campo de juego en el que al minuto ya estaba en pésimo estado, y que está más para la práctica de otro deporte que del fútbol, es muy perjudicial, porque jugadores de este nivel necesitan de una buena cancha", cuestionó.



Y siguiendo con el tema, manifestó su preocupación "porque anoche se vio también lo mal que estaba el estadio donde se enfrentaron Colombia y Ecuador (el Arena Pantanal, de Cuiabá). Y nosotros vamos a tener que jugar allí contra Bolivia, en un terreno en el que habrá además cinco partidos", advirtió,



"Pero después, tengo un plantel muy rico y acá todos pueden jugar, porque para eso fueron convocados", concluyó un Scaloni que terminó entrando y saliendo del análisis de un partido que volvió a mostrar que Argentina tiene cuatro caras como el Big Ben, ya que no es lo mismo el ataque que la defensa, ni el costado izquierdo que el derecho.