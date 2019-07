El tenista mendocino Rodrigo Scattareggia (foto) se impuso ayer al sanjuanino Raúl Guardia por 6-2, 3-6 y 6-1 y se coronó campeón del torneo regional de Primera Categoría que culminó en el Banco Hispano. Apoyado en un juego sólido, basado en un saque potente que condicionó la tarea del rival, Scattaregia doblegó a "Ruli", quien luego de un primer set complicado equilibró las acciones pero no llegó a confundir al visitante quien pasado el mal momento retomó su ritmo en la tercera manga y no le dio opciones al representante sanjuanino, quien posteriormente reconoció haber sido vencido por un rival de gran nivel. "Jugó muy bien, no hay excusas", dijo Guardia.