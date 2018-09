Agradecido. Schwartzman saludó al público que alentó en su partido. Fue el cuatro triunfo del Peque en Copa Davis.

Diego Schwartzman indicó que se desconcentró en una parte del partido, pero que fue justo ganador. "Creo que el 70-80 por ciento del partido jugué muy bien. Cuando Santiago mejoró, yo no pude controlar ese momento; pero en general dominé el partido", expresó el Peque.



"En el tercer set iba controlando el partido, pero a veces cuando jugás a cinco sets te relajás en algunos games porque es difícil mantener la concentración tantas horas. Y le di una vida más porque él empezó a largar buenos tiros y yo no pude resolverlo. Me enojé conmigo. De todos modos, en el cuarto set aumenté la agresividad y la intensidad y sabía que era imposible que Santiago mantuviera la calidad de sus tiros. Y fue lo que pasó", dijo.



Por otro parte, indicó que le sentó bien empezar la serie. "Antes me había tocado empezar 0-1 y hay otro tipo de responsabilidad, independientemente de que se deja todo en la cancha más allá del resultado parcial", señaló.



En tanto, ratificó que está a favor del nuevo formato de la Davis desde 2019. "Hoy es complicado para los jugadores afrontar el torneo, sobre todo cuando te está yendo bien, porque en medio del circuito tenés que cambiar de continente, de horarios, de superficies. Creo que con el tiempo a mí se me hubiese complicado más seguir y hubiese tenido que dejar la Davis. El nuevo formato me ayudará a poder estar todos los años", apuntó.

Pella, exigente pero de buen nivel

Guido Pella se fue contento del Aldo Cantoni, no sólo por el triunfo sino también porque salió un buen encuentro, atractivo para el público. "Fue un partido exigente, pero de buen tenis más allá de que en algunos pasajes cometimos errores. Galán está en gran nivel y yo me puse nervioso cuando no pude cerrar, lo que le permitió crecer. Esto es Copa Davis y todos los rivales son duros, Colombia lo demostró y trabajamos muchísimo para ganar", aseguró el tandilense.



"Venir a San Juan es espectacular y hoy (por ayer) no dejaron de alentar. Pese a lo complicado, estamos 2-0 y eso es lo importante", agregó.