Luego de su triunfo en cuatro sets ante el colombiano Santiago Giraldo, el tenista Diego Schwartzman se mostró conforme tras haber obtenido el primer punto para Argentina en la serie por el repechaje de la Copa Davis ante Colombia pese a haber sufrido más de la cuenta: "Me dio lástima porque venía como para meter tres sets rápidos, pero por suerte lo pude cerrar en el cuarto".

"No se cuánto tuve que ver yo y cuánto Giraldo. Me relajé dos games en el 4-1 en los que saqué mal. Después, él tuvo algunos winners que no se podían creer. Fue un poco raro porque venía controlando el partido. Cometí el error de no dominar los puntos, pero lo bueno es que en el cuarto lo pude cerrar fácil", explicó el Peque tras su triunfo.

Asimismo, el 14° del ranking ATP comentó que analizó su actuación con el capitán del equipo Gastón Gaudio apenas terminó su duelo: "Nos reíamos porque tratábamos de entender cómo pasamos del 4-1 a perder 7-6. Analizando un poco entendimos que quizás había jugado uno o dos games mal, pero después él tenía tiros que, si yo ligaba un poquito, ya hubiese estado en el vestuario", cerró.