Diego Schwartzman, número uno del tenis sudamericano y líder del equipo de Copa Davis de la Argentina, se mostró optimista con miras a la serie del fin de semana ante Bielorrusia y destacó que cuentan con una formación "firme y completa" para regresar al Grupo Mundial el año próximo y volver a codearse con los mejores. "Tenemos un equipo firme y completo para aspirar a ascender. A volver al Grupo Mundial y representar a la Argentina en la parte más importante de la Davis. Esta serie es sólo un pequeño primer paso para competir en febrero y más allá de las condiciones del rival, debemos enfocarnos en nosotros", subrayó el "Peque".

Argentina jugará mañana y pasado ante Bielorrusia una serie de playoffs de reclasificación para poder aspirar a una eliminatoria para regresar al Grupo Mundial que abandonó en 2019, y a la que llega como amplio favorito por virtudes propias y debilidades del rival que llegó a Buenos Aires diezmado por bajas.

"Cada uno es favorito o no porque se lo ganó, porque llegó a cierto nivel en su carrera. Está claro que Argentina lo es pero en el tenis es más difícil no conocer al rival, te hace tardar más desplegar tu mejor juego porque no tenés idea de cómo juega el que está enfrente", añadió el "Peque".

Bielorrusia no aparenta ser una amenaza en el objetivo de los argentinos que pretenden regresar al grupo de elite de la Davis en 2022. Los europeos, con Aliaksandr Vasileuski como capitán, presentarán una formación plagada de juveniles con Alexander Zgirovsky (20 años y 1.233 en singles), Martin Borisiouk (21 años y 1.408), Erik Arutiunian (16 años, 36 en el ranking ITF Junior) y Daniil Ostapenkov (18 años, 60 ITF Junior).

Argentina recibirá a Bielorrusia con hinchas en las tribunas, luego de que las autoridades sanitarias aprobaron un aforo de hasta el 70% de la capacidad total del estadio, que asciende a 3.800 lugares.