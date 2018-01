Admirable. Diego Schwartzman, a quien le costó muchísimo evolucionar en su juventud por las carencias económicas y las limitaciones de su altura, no deja de crecer en el circuito grande. A los 25 años y por segunda vez en su carrera, alcanzó los octavos de final de un Grand Slam. Lo hizo en el Abierto de Australia; ya lo había hecho el año pasado en el US Open [finalmente llegó hasta los cuartos de final]. En un partido complejo, por la categoría del rival -el impredecible ucraniano Alexandr Dolgopolov- y las altísimas temperaturas, el Peque triunfó por 6-7 (1-7), 6-2, 6-3 y 6-3, en 2h38m. Este domingo, en uno de los estadios más importantes del Melbourne Park, Schwartzman se medirá con el ganador del español Rafael Nadal y el bosnio Damir Dzumhur.

Fue bastante errática la tarea de Schwartzman en el primer set, pese a comenzar quebrando el servicio de Dolgopolov (38° del mundo). En el segundo game del match, el argentino cometió tres doble faltas y el ucraniano igualó el marcador. El Peque, con algunos signos de fastidio, levantó dos puntos de set cuando sacó 4-5 y 15-40. Llegaron al tie-break y a los 51 minutos de juego, el europeo ganó la definición por 7-1. El argentino cometió demasiados errores no forzados (20) y solo logró el 56% de sus primeros saques.

En el segundo set, el jugador entrenado por Juan Ignacio Chela y Leonardo Olguín [presente en Melbourne] se serenó, quebró en el cuarto game y se adelantó 3-1. Más paciente, ya sin el semblante irritado del principio, dominó. Volvió a quebrar para ubicarse 5-1. Inmediatamente llegó a contar con un set point, pero volvió a ceder su servicio. Algo que finalmente recuperó en el siguiente game.

A partir de allí, Schwartzman se adueñó completamente del partido. Física y psicológicamente. Es verdad que tanto en el tercer set como en el cuarto cometió algunas fallas y tuvo dudas con su saque, pero el poder de la mente lo convirtió en una muralla cuando Dolgopolov insinuó algún tipo de recuperación. Hidratándose en cada cambio de lado y refrescándose con los "caramelos de hielo", una suerte de bufanda hecha de toallas con hielo adentro, Schwartzman toleró el calor y más también.

"Fue bueno haber tenido la experiencia del US Open, habiendo hecho cuartos de final. Cada vez me voy sintiendo mejor en este tipo de torneos, me gusta mucho jugar a cinco sets, aunque un día como el que me tocó es bastante difícil hacerlo, la temperatura era muy alta, por suerte pude arrancar dentro de la tarde y no en el peor momento del día", explicó el jugador formado en Náutico Hacoaj. Y aportó: "Estoy contento de volver a estar en una segunda semana. Después de la primera ronda en la que no pude jugar bien, en la segunda y tercera rueda pude mejorar, jugar cada vez mejor, más sólido, más intenso y por ese lado estoy muy contento. Ojalá que pueda hacer un gran partido el domingo de vuelta".