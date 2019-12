El tenista argentino Diego Schwartzman consideró que la Copa Davis, que esta temporada estrenó un nuevo formato de disputa con su fase final concentrada toda una semana en Madrid, "no debería hacerse a fin de año" porque es un momento en el que "los jugadores ya terminaron el circuito".



"Se juega en una fecha que es bastante después de que terminamos el circuito (del 18 al 24 de noviembre).



Se acortan las vacaciones, que prácticamente no tenemos, no se puede hacer buena pretemporada y eso afecta un poco", dijo Schwartzman a Télam.



El "Peque", ganador del Olimpia de Plata 2019 como mejor tenista argentino, aprobó sin embargo el nuevo formato de competencia, que propone sortear la fase de grupos, con tres equipos en cada uno, y las instancias de cuartos de final, semifinal y final en días corridos en la capital española con series al mejor de tres puntos.



"Nos gustó a la mayoría, salió todo muy bien, los jugadores y los equipos estuvimos muy bien tratados y fue todo muy prolijo", avaló en cuanto a la organización realizada por la empresa Kosmos del futbolista de Barcelona Gerard Piqué.



Colgó la raqueta



A los 36 años, Carlos Berlocq decidió terminar su carrera profesional y desde el próximo año emprender un nuevo desafío dentro del tenis: ser entrenador. El nacido en Chascomús se retiró teniendo en el 2016 su logro más importante como fue ser campeón con la Argentina de la Copa Davis.