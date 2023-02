Diego Schwartzman no pudo salir del muy mal momento que atraviesa desde mediados del año pasado y quedó eliminado del Argentina Open en la noche de su debut, al caer sin ofrecer demasiada resistencia ante el español Bernabé Zapata Miralles por 6-1 y 6-3 en el partido que completó los octavos de final.



El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, fue fácil presa del valenciano Zapata Miralles (74) y se despidió del torneo tras una hora y 17 minutos de juego, en el partido que cerró la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El argentino, de 30 años, perdió 12 de los últimos 13 partidos que jugó durante los últimos seis meses y la semana próxima continuará su caída vertiginosa en el ranking, ya que descenderá hasta el puesto 38 luego de haber sido 16 del mundo hasta agosto de 2022.



Schwartzman, campeón en Buenos Aires en 2021 y dos veces finalista, en 2019 y 2022, jugó sin confianza desde el inicio del partido y se encontró con un rival que devolvía todo y que volverá a toparse con un tenista argentino este viernes, cuando enfrente por los cuartos de final a Francisco Cerúndolo.



El español le quebró tres veces el servicio del "Peque" en el primer set que se llevó por 6-1 en 34 minutos, y mantuvo su dominio en el segundo pese a que el público trataba de distraerlo con aliento permanente para ver si llegaba una reacción, algo que no se produjo.



Zapata Miralles, quien había superado en la ronda inicial a su compatriota Pedro Martínez (73), siguió dominando a su antojo en el segundo set y no extrañó que quebrara nuevamente el servicio de Schwartzman dos veces más para adelantarse 1-0 y 3-0 y dejar el partido casi resuelto, algo que logró luego por 6-3.



Schwartzman se entregó casi sin ofrecer resistencia y se marchó cabizbajo de la cancha, confundido por un presente que no logra descifrar, y consciente de que perdió ante un rival entusiasta que lo único que hizo fue correr y poner le pelota en juego, el resto fue suyo con una cantidad inusual de errores.



El español, de 26 años, será este viernes el rival de "Fran" Cerúndolo, el actual número uno del tenis nacional que previamente se instaló en los cuartos de final tras apabullar al mallorquín Jaume Munar por 6-2 y 6-1.



Cerúndolo (30) exhibió un nivel superlativo y eliminó a Munar (67) luego de una hora y 11 minutos de juego.



"Fran", de 23 años y campeón el año pasado en Bastad, Suecia, jugó su mejor partido del año y desbordó al español, que no fue ni por asomo el que había superado el lunes último al bahiense Guido Pella (723).



Cerúndolo jugó un excelente primer set, con una derecha profunda y pesada desbordó por todos lados al español y tomó la primera ventaja con un quiebre para adelantarse 3-2, luego volvió a apoderarse del servicio de Munar y estiró a 5-2 para cerrar el parcial por 6-2.



Munar, quien venía de realizar un gran desgaste físico en su partido anterior frente a Pella, solicitó atención médica dos veces en el set inicial por una molestia muscular, pero igual siguió compitiendo.



En el segundo set, Cerúndolo siguió castigando de derecha y ganó cómodo su juego de saque, ante un rival que no podía contenerlo, así quebró dos veces más para ponerse 4-0 y dejar la victoria al alcance de su mano.



Munar intentó reaccionar y ahí surgió otra virtud del argentino, que fue la paciencia para seleccionar mejor sus tiros y no arriesgar más de lo debido.



Cerúndolo ajustó la devolución y quebró tres veces a Munar, para adelantarse 1-0, 3-0 y finalmente el 6-1 que decoró el marcador, pese a que le costó definirlo y recién lo logró con el quinto match point que dispuso, para festejarlo largamente con el público que no dejó de alentarlo en ningún momento.



Los otros que avanzaron a cuartos de final fueron el peruano Juan Pablo Varillas (101), y el italiano Lorenzo Musetti (20), tercer cabeza de serie del torneo.



Varillas (101) eliminó al austríaco Dominic Thiem (99), dos veces campeón en Buenos Aires y ganador del US Open en 2020, tras vencerlo por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 47 minutos de juego en el partido que inauguró la jornada lluviosa y fresca en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo.



Varillas, quien ingresó al cuadro principal del Argentina Open luego de haber atravesado la clasificación, lució un tenis sin fisuras y dejó una grata impresión, que intentará ratificar este viernes ante Musetti.



Musetti (20), sacó del torneo al cordobés Pedro Cachín (68) tras vencerlo por 6-2 y 6-3 en un intenso partido que duró una hora y 22 minutos.



El tenista italiano nacido hace 20 años en la ciudad de Carrara, en la región de Toscana, generaba muchas expectativas en el público y estuvo a la altura, ya que paseó por "La Catedral" del tenis argentino su juego ofensivo, con un delicioso revés a una mano, que golpea muchas veces con slice, y la velocidad con que despide la pelota con su derecha, sus puntos salientes.



No extrañó la victoria de Musetti sobre Cachín, ya que marcó muchas diferencias con la aceleración de sus golpes y dejó claro que es candidato al título, únicamente por debajo del "top ten" español Carlos Alcaraz (2), con el que podría encontrarse en la final del domingo.

Los resultados de la jornada

- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -



. Juan Pablo Varillas (Perú) a Dominic Thiem (Austria) por 6-4 y 6-4.



. Francisco Cerúndolo (Argentina) a Jaume Munar (España) por 6-2 y 6-1.



. Lorenzo Musetti (Italia) a Pedro Cachín (Argentina) por 6-2 y 6-3.



. Bernabé Zapata Miralles (España) a Diego Schwartzman (Argentina) por 6-1 y 6-3.





- CANCHA NÚMERO 2 -



. Marcelo Demoliner (Brasil) y Andrea Vavassori (Italia) a Francisco Cabral (Portugal) y Nikola Cacic (Serbia) por 6-4 y 7-5.



. Máximo González (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina) a Andrey Golubev (Kazajistán) y Aleksandr Nedovyesov (Kazajistán) por 6-3, 6-7 (7-9) y 10-8.



. Nicolás Barrientos (Colombia) y Ariel Behar (Uruguay) a Pedro Martínez (España) y Jaume Munar (España) por 7-6 (7-4) y 6-3.