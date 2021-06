El tenista argentino Diego Schwartzman mantuvo el nivel alto que había mostrado en sus actuaciones previas pero esta vez no le alcanzó para evitar la eliminación de Roland Garros, superado en cuartos de final por el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo, el español Rafael Nadal, quien lo venció por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0.



El argentino, décimo en el ranking mundial de la ATP, mantuvo la intensidad durante gran parte de las dos horas y 45 minutos que duró el partido aunque igualmente cayó ante Nadal (3), prácticamente invencible en el Gran Slam francés, con una colección de 13 títulos y un recorrido de 105 victorias y apenas dos derrotas, números que intimidan.



El "Peque" Schwartzman, vencedor en las rondas previas del taiwanés Yen Hsun Lu (680), el esloveno Aljaz Bedene (56) y los alemanes Philipp Kohlschreiber (132) y Jan Lennard Struff (42), no puso repetir su actuación de 2020 cuando trepó hasta las semifinales y también claudicó ante Nadal, luego campeón.



El español, de 35 años, confirmó sus estadísticas que resaltaban que jamás perdió al cabo de 97 partidos en Roland Garros tras haber ganador el primer set, y continuará su camino en semifinales frente al vencedor del cruce que animaban más tarde el italiano Matteo Berrettini (9) y el serbio Novak Djokovic (1), finalista en 2020.



Schwartzman, quien sólo venció una vez a Nadal al cabo de 12 partidos, el año pasado en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, salió a jugar con un plan definido y eso le permitió plantearle un partido equilibrado al "zurdo" mallorquín.



Dos quiebres de "Rafa" (4-2 y 5-3) contra uno del "Peque" (3-4) fue la pequeña luz de diferencia que definió el primer set en favor del español.



En el segundo parcial, el "Peque" logró neutralizar el mejor golpe de Nadal, la derecha alta y cruzada, eso le permitió mantenerlo controlado durante gran parte del set que se llevó por 6-4 tras quebrarle el saque en el último punto.



El tercer set fue quizá el más atractivo para las 5.000 personas que se acercaron hasta la cancha Philippe Chatrier, la más importante de Roland Garros.



Schwartzman jugó más agresivo que nunca y acorraló a Nadal, pero en los momentos clave, cometió errores no forzados, y lo pagó ante un rival que, acorralado, empezó a mostrar lo mejor de su repertorio y tomó ventaja de dos sets a uno al imponerse por un ajustado 6-4.



Exhausto, el argentino se entregó en el último set que el español dominó con su derecha y también hizo lo que se propuso con su revés cruzado para resolverlo por un lapidario 6-0.



El "Peque" estuvo cerca hasta el tercer set, luego no pudo aguantar el ritmo frenético que impone Nadal a sus partidos, aunque al menos se dio el gusto de arrebatarle un set, algo que no habían podido hacer sus anteriores rivales, el australiano Alexei Popyrin (63), el francés Richard Gasquet (53), el británico Cameron Norrie (45) y finalmente el italiano Jannik Sinner (19).



El mallorquín, quien únicamente perdió en el polvo de ladrillo de Roland Garros en con el sueco Robin Soderling en la edición de 2009 y con el serbio Novak Djokovic en la de 2015, seguirá su camino en busca de una nueva corona para estira su reinado en París.



El certamen que se juega en el complejo ubicado en el coqueto barrio parisino de Bois de Boulogne consagró ayer a sus dos primeros semifinalistas del cuadro masculino: alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Tsitsipas.



Zverev (6) le ganó al español Alejandro Davidovich Fokina (46) y Tsitsipas (5) al ruso Daniil Medvedev (2), quien si ganaba el torneo podía haber alcanzado el número uno del mundo.



En el cuadro de damas, Roland Garros alumbrará este año a una nueva campeona, ya que fue eliminada la polaca Iga Swiatek.



Swiatek (9) perdió con la griega Maria Sakkari (18) por 6-4 y 6-4, mientras que en el otro partido de cuartos de final, la checa Barbora Krejcikova (33) le ganó a la estadounidense Cori Gauff (25) por 7-6 (8-6) y 6-3.



Las otras dos semifinalistas habían quedado definidas ayer: la eslovaca Tamara Zidansek (85) tras vencer a la española Paula Badosa (35) por 7-5, 4-6 y 8-6, y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32), quien superó en un durísimo partido a la kazaja Elena Rybakina (22) por 6-7 (2-7), 6-2 y 9-7.



En tanto, en el cuadro de dobles femenino, la rosarina Nadia Podoroska y la rumana Irina Begu avanzaron a las semifinales tras imponerse sobre la croata Petra Martic y la estadounidense Shelby Rogers por 6-3, 4-6 y 6-2.



Podoroska y Begu consumaron su victoria en dos horas y 10 minutos de juego, y se encontrarán en semifinales con la pareja compuesta por la estadounidense Bethanie Mattek-Sands y la polaca Iga Swiatek.