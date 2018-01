River retorna a los entrenamientos este miércoles con el gran objetivo de conseguir la Copa Libertadores en este 2018 y Nacho Scocco lo sabe.

"Mi deseo es tener una revancha en la Copa y ganarla. A los Reyes les pedí eso. Pero queda mucho por recorrer, hacer y corregir. Aunque, sí, sería hermoso", le aseguró el goleador millonario al Diario Olé.

Por otro lado, se refirió a la posible llegada de Lucas Pratto a Núñez: "Es un muy buen delantero, igual que Romero, que es del otro que se habla. Después, si los traen o no es una decisión del entrenador y de los dirigentes. Pero obvio que nos vendría muy bien. Aunque al equipo le vendría muy bien, no solo a mí".

El delantero, además, contó cómo se siente en el Mundo River: "Nosotros desde Rosario veíamos las repercusiones que genera River, pero una cosa es verlo de afuera y otra cosa es vivirlo desde adentro. Fue una de las cosas que más me impactaron. En uno de los primeros entrenamientos vi que había cámaras por todos lados, filmando todo lo que hacíamos. Mis amigos me decían "ey, te vi haciendo esto"; mi familia, "ey, te vi haciendo esto otro". Algunos me mandaban mensajes tipo "abriste la heladerita del agua al revés". Es como un reality show, ja".