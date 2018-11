Dudas. Ignacio Scocco hizo algo de fútbol.

Buenos Aires, TÉLAM



El delantero de River Plate Ignacio Scocco jugó unos minutos ayer en la práctica de fútbol, pero su presencia en la final de la Copa Libertadores ante Boca del próximo sábado en el Monumental es una incógnita.



Scocco disputó 20 minutos en el ensayo de fútbol de los suplentes contra la reserva en el predio River Camp de Ezeiza y compartió delantera con el uruguayo Rodrigo Mora.



El ex Newell"s Old Boys acusa una molestia en el gemelo derecho que se produjo el 3 de noviembre en la derrota ante Estudiantes La Plata como visitante por la Superliga y desde entonces se entrenó de manera diferenciada.



El entrenador Marcelo Gallardo analizará su estado en los días que quedan para la gran final antes de definir el equipo. El cuerpo médico trabajará junto con Scocco para que al menos ocupe un lugar en el banco de los suplentes teniendo en cuenta que el colombiano Rafael Santos Borré no estará disponible por suspensión.



En caso de que no sea de la partida, River perderá a un futbolista decisivo en ataque y de vital importancia en duelos recientes ante Boca, con goles en la definición de la Supercopa Argentina, en la ciudad de Mendoza, y la sexta fecha de la Superliga. Ambos partidos finalizaron 2 a 0, con tantos de Gonzalo "Pity" Martínez y el propio "Nacho".



Con Scocco en esta situación, la idea de cuatro defensores, cinco volantes y un solo delantero para jugar ante Boca adquiere mayor peso. La probable formación se conformaría entonces con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto. El plantel retornará hoy los entrenamientos a las 9 en River Camp y a puertas cerradas.