Luis Scola, capitán del seleccionado argentino, planteó ayer sus diferencias con la actual conducción del básquetbol nacional, argumentando estar parado "en la vereda opuesta". "Esta gente que está (en la Confederación Argentina) y yo no tenemos nada que ver. Su forma de entender la organización deportiva profesional es totalmente opuesta a la mía", dijo el jugador del Varese italiano, de 40 años.



"Conceptualmente hablando, la forma de entender las cosas que tienen hoy los dirigentes del básquetbol en la Argentina en comparación con lo que pienso es como si fuese el día y la noche", graficó el ex jugador de la NBA al programa radial "Reloj de 24" (AM 530).