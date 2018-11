El entrenador de Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, flamante campeón de Brasil con el Verdao, habló en conferencia de prensa sobre lo ocurrido en la previa del partido de vuelta que River y Boca debían disputar este sábado en el Monumental de Núñez y no dejó lugar a la duda respecto a la postura que adoptó el Xeneize: "Tiene razón en no querer jugar. Si yo estuviera en Boca, no jugaría", sostuvo Felipao.

Asimismo, el director técnico que fue Campeón del Mundo en Corea- Japón 2002 con la selección de Brasil puso como ejemplo lo del gas pimienta en 2015 y sentenció: "Para ser correctos, Boca debería ser declarado campeón”.