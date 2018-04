¿Qué hará? La ciudadanía colombiana está a un paso de salirle a Franco Armani, debido a que está casado con una mujer del país cafetero. José Pekerman lo tendría entre sus planes para el Mundial.

Las buenas actuaciones de Franco Armani en el arco de River llenaron de dudas al entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, y lo posicionaron como uno de los que más chances tiene de estar entre los tres arqueros de que viajen a Rusia.



Pero ésa no es la única vía que tiene el golero para viajar al próximo Mundial: Armani está a un paso de obtener la ciudadanía colombiana, a la cual pudo acceder por su mujer (colombiana ella) y el entrenador de esa selección, el argentino José Pekerman, lo está siguiendo muy de cerca.



Pese a la presencia de Sampaoli en la cancha de Racing el pasado domingo en el triunfo de la Banda sobre Racing por 2-0, el otro que estuvo atento al partido fue el técnico de la selección colombiana. Desde que se destacaba en Atlético Nacional, club con el que salió campeón de la Copa Libertadores y también la Sudamericana, era del gusto de José, pero lo de la ciudadanía quedaba lejano. Este trámite comenzó hace siete meses y es cuestión de días para que Armani obtenga la doble ciudadanía y quede apto para atajar en la selección cafetera.



Si bien Sampaoli tendría pensado ponerlo en la preselección de 35 jugadores, será Armani quien deba decidir qué colores defender. Lo que parece seguro es que el pasaje ya lo tiene prácticamente asegurado. Ante este panorama, el propio futbolista comentó el domingo que "sueño con un llamado de la selección argentina, pero eso ya no depende de mí".



Uno que ponderó su gran actuación ante la Academia fue el técnico Marcelo Gallardo: "Armani es un jugador de selección por el nivel que tiene, pero a mi no me corresponde decir quien tiene que ir al Mundial. Sin dudas que si continúa con este gran presente, tendrá su oportunidad a la brevedad", puntualizó el Muñeco sobre uno de los refuerzos contratados en el pasado mercado de pases.



Lo ponderó

Único

El delantero de River, Rafael Santos Borré, destacó las capacidades del arquero Franco Armani. "En mi carrera tuve un arquero como Franco: te brinda una seguridad total", aseveró.