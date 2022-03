El flamante estadio de UPCN San Juan Voley (ubicado en calle General Acha a metros de República del Líbano), será el epicentro desde hoy de los Cuartos de final de la Liga Argentina masculina de vóleibol. Con la particularidad que serán los cuatro choques en el mismo escenario, tanto hoy como el sábado con los segundos cruces de las series. Y teniendo de alternativa el domingo para las llaves que necesiten un tercer y decisivo enfrentamiento. A esta instancia del máximo torneo nacional llegaron dos de los tres clubes sanjuaninos que participaron de la temporada regular. El único que se quedó afuera fue la UVT, que terminó siendo dirigido por un histórico como Jorge Elgueta.

De esta forma, a partir de las 17 horas, Obras Sanitarias (7mo de la fase regular) será el primer representante local en saltar a la cancha para medirse con Policial (2do). Mientras que desde las 21 horas, UPCN (3ro), actual campeón, se topará ante River (7mo). Los otros juegos: Once Unidos (4to) vs Paracao (5to) a las 15; Ciudad (1ro) vs Monteros (8vo) a las 19.

GRATUITO

Los Cuartos de final en el estadio de UPCN serán con entrada gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por la organización del evento. Es una gran oportunidad para darle un imponente marco a una de las instancias más importantes de la Liga.