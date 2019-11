Remontada. Es lo que consiguió Paraguay para eliminar al elenco que dirige Pablo Aimar, tras estar abajo por dos goles.



Luego de un comienzo de partido dubitativo, gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Matías Godoy, la Selección Sub 17 vencía 2-0 a Paraguay y avanzaba a los cuartos de final del Mundial de la categoría, que se disputa en Brasil. Pero en el segundo tiempo los guaraníes reaccionaron. Con un juego directo, encontraron espacios en la retaguardia de un combinado nacional que defendió muy adelante, y consiguieron un triunfo 3-2 impensado, que los clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo.



Aimar cambió la disposición táctica: puso cinco hombres en el mediocampo buscando no dejar baches en las bandas. Y a los 26 llegó el 1-0: Vera sacó un centro que se fue abriendo y Exequiel Zeballos, de cabeza y con poco ángulo, marcó la apertura del marcador. El gol liberó a los chicos. A la salida de un tiro libre, Kevin Lomónaco volvió a meter el balón en el área, la peinó Flores y Matías Godoy no perdonó. Fue el 2-0 y el tercer tanto del delantero en el certamen.



Con balones largos o centros al área, comenzó a llegar Paraguay. A los 12" Segovia, mano a mano, definió de manera imperfecta ante la resistencia del arquero argentino pero la fortuna favoreció a los guaraníes: la pelota dio en Cano e ingresó al arco. Y la insistencia de Paraguay tuvo premio a los 28" minutos de juego, cuando una mediavuelta de Diego Torres puso el 2-2. Con los juveniles de Pablo Aimar lanzado en ataque, Diego Duarte (inquieto y potente) dibujó una corrida eléctrica, que incluyó dos enganches, y fusiló al arquerito de Argentina: 3-2.



Lo que viene



Entre el domingo y lunes se disputarán los cuartos de final del Mundial en Brasil. El domingo, a las 16.30, se toparán Holanda contra Paraguay, mientras que a las 20, Corea del Sur hará lo propio con México.



A su vez, el lunes: España ante Francia (16.30) y cerrarán esta fase el local, Brasil, frente a Italia a las 20.