Con el cierre de enero, el mes próximo traerá instancias de definición para UPCN, Obras y UVT, los representantes sanjuaninos en Liga Argentina y Liga Nacional de vóleibol. Es que mientras en A1 concluirá la fase regular que armará los play off y decidirá el descenso, en la A2 jugarán por el ascenso. Los tres equipos vienen de ganar el fin de semana pasado y eso representó un fuerte impulso para afrontar lo que viene.

UPCN, el máximo ganador del vóleibol argentino, se impuso en sus dos compromisos del Tour 5, el antepenúltimo de fase regular de LVA. Superó a San Lorenzo por 3-0 y luego a Policial en tie break, por lo que acumula 29 puntos y está cuarto en la tabla. Lo preceden Ciudad (líder con 38 unidades), Policial (con 31) y Monteros (con 30), pero los dos primeros llevan dos encuentros más que los sanjuaninos, mientras que los tucumanos acumulan tres de ventaja. Es decir que UPCN tiene entre 6 y 9 puntos por sumar con respecto a sus rivales, de cara al tramo final de la fase clasificatoria que determinará a los ocho mejores para play off.

Ilusión intacta. Obras volvió a ganar y cortó una larga racha negativa. Los sanjuaninos deben seguir sumando, tanto para evitar el descenso como para clasificar a play off.

Obras, en tanto, cayó ante Defensores de Banfield (0-3) y luego superó a Once Unidos (3-2), lo que le permitió cortar una racha adversa y sumar su segundo triunfo en 12 presentaciones. El equipo sanjuanino, que creció en ataque tras la incorporación del punta Tomás Gallo (estaba jugando en Arabia Saudita), marcha último en la tabla con 5 puntos. Está a ocho de Tucumán de Gimnasia, el penúltimo, por lo que necesita comenzar a acumular unidades para evitar el descenso; mientras que se ubica a 11 puntos del octavo, Once Unidos, que de momento es el último clasificado a play off. No obstante, Obras también tiene dos y tres partidos menos y recién a mediados de febrero se pondrá al día (ver aparte).

Clasificado. UVT cumplió su objetivo inicial de meterse entre los 8 mejores de la Liga Argentina. Ahora, irá por el título y la posibilidad de lograr otra vez el ascenso a la Liga Argentina.

UVT, por su parte, cerró con éxito la etapa inicial de la Liga Nacional ya que logró clasificarse entre los ocho mejores que ahora irán por el título y las dos plazas de ascenso a la LVA. El Comunitario, que no empezó bien, se recuperó y llegó a la última jornada obligado a ganar. Superó a Salta y Vélez Sarsfield y se metió en la Ronda Campeonato, que se jugará del 17 al 24 de febrero en La Rioja. Allí, los sanjuaninos integrarán grupo con Libertad (Santa Fe), Ferro y Estudiantes (La Plata).

* El clásico sanjuanino cambió de fechas

UPCN y Obras volverán a jugar el clásico sanjuanino de la LVA en la provincia (el último cruce entre ambos, por ejemplo, se disputó en Formosa, al año pasado). Es que pese al formato Tour de la Liga Argentina, que se mantiene desde la pandemia, esta temporada la ACLAV permitió incorporar la figura de partidos "Interpareja". Esto significa que los equipos que tienen rivales clásicos o tienen cercanía geográfica pueden enfrentarse en condición de local por fuera de las etapas.

Inicialmente, UPCN y Obras iban a jugar este 1 y 3 de febrero, pero hubo una reprogramación y los duelos se disputarán el 15 y 17 de febrero en San Juan.

Así, el Decano recibirá a Los Cóndores el día 15 en el complejo La Superiora (a las 21), mientras que UPCN será local de Obras el día 17 en su estadio de calle General Acha (a las 13,30 y en el televisado de la fecha, por lo que irá por TyC Sports).