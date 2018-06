Ventaja. Palermo ganó en la ida y con solo empatar ante Sarmiento sería finalista.

Es momento decisivo en el primer torneo de la temporada para el fútbol femenino. Y desde el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga, que comanda Mónica Vela, se programó para este miércoles feriado el cierre de la fase de semifinales en Primera A, teniendo como escenario la cancha del Atlético Trinidad. Así, mañana desde las 14,30 San Martín y Libertad Juvenil buscarán su plaza en la gran final con todo por definir ya que en la ida igualaron 2-2. Posteriormente -desde las 16,30- Palermo irá por su lugar haciendo pesar la ventaja 2-1 de la ida sobre Sarmiento de Zonda que entrará obligado a ganar para cambiar la historia. Se jugaron además los partidos de Primera B y el resto de Primera A.



Resultados: Categoría B: Picón 1-Santa Barbara 4; Aramburu 6-El Globo 0 y Villa Obrera 1 -Los Pumas 0. Categoría A: (Copa de Bronce), Trinidad 0-Colón 2. Categoría A: (Copa de Plata), Del Bono A 0-Las Lobas 2 y Renegadas 2-Alianza 3.



En tanto la programación para mañana será la siguiente: Cancha Unión El Gigante, Categoría A, Copa de Bronce, 13 Del Bono vs San Lorenzo; Categoría B, 14.30 Cap. Lazo vs Andes Club y 16 Unión vs San Agustín.



Cancha Sp. Rivadavia, 14.30 Angaqueros vs Atenas y 16 Rivadavia vs López Pelaez.