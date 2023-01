River salió en este mercado de pases en búsqueda de un delantero y ante la falta de minutos del colombiano Rafael Santos Borré en el Eintracht Frankfurt, y al enterarse que buscaba su salida, apuntó a su regreso. Sin embargo, el representante del atacante de 27 años reveló que el club alemán le prometió más protagonismo y eso determinó que se quedara.

Martín Araoz declaró, en un diálogo con D Sports Radio: "Lo de Rafa (Borré) es inentendible que un jugador como él tenga 4/5 minutos por partido. Él le dijo a la dirigencia y al DT que quería salir para tener minutos. Llegaron varias ofertas por Rafa. Nos dijeron que solo sale por venta. Al final se queda porque le prometieron minutos, pero no se portaron bien con él. River lo buscó e hicimos la fuerza, pero no se dio. Igual, como siempre, quedaron las puertas abiertas para charlar en un futuro no muy lejano sin la situación no se modifica finalmente".