No fue un buen día para Boca ya que desde el complejo Pedro Pompilio, se confirmó una mala noticia para el plantel de Boca: Ramón Ábila sufrió un desgarro en el gemelo derecho. Wanchope no pudo terminar el entrenamiento de esta jornada y se retiró con una molestia en su gemelo derecho. Los estudios médicos confirmaron que el delantero sufrió una lesión de grado dos en el sóleo. El delantero de 28 años ya había sido noticia hace unos días debido a una polémica situación en torno a una suspensión por parte de la Conmebol. En el Xeneize creen que el delantero aún debe una fecha de suspensión y por eso el Mellizo, tal como lo hizo en Paraguay ante Libertad, no lo incluirá entre los concentrados para evitar una protesta de Cruzeiro, en el duelo por cuartos de final de la Copa Libertadores.



De esta manera, Ramón Ábila no estará disponible para afrontar los duelos ante Argentinos Juniors ni el Superclásico ante River. Quizás su retorno sea por la séptima fecha de la Superliga ante Colón o en la vuelta ante el Cruzeiro.