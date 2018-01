Listo. El arquero firmó su vínculo y se puso la Banda.

El arquero Franco Armani firmó finalmente ayer por la tarde el contrato que lo ligará con River Plate, tras destrabarse el conflicto con Atlético Nacional de Medellín y se convirtió en el segundo refuerzo de la entidad de Núñez, junto con el delantero Lucas Pratto.



Tras varios días en los que los colombianos no aceptaban las condiciones de pago de River, se llegó a feliz término en tema de los avales y



Armani estampó la rubrica y en las próximas horas viajará a la ciudad estadounidense de Miami para sumarse a la pretemporada, junto al resto del plantel "millonario" que conduce Marcelo Gallardo.



El arquero, cuyo pase a River le costó alrededor de cuatro millones de dólares, está en el país desde hace unos días y no viajaba a Miami por las dificultades contractuales que se habían producido entre las dos entidades.



El arquero ya se realizó la revisión médica en River pero no pudo viajar a Estados Unidos por esa traba en la negociación.