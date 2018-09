Poco. Darío Benedetto, delantero de Boca, remata cruzado ante la marca brasileña. El nueve estuvo lejos de su mejor versión.

Una de las figuras de Boca en la ida, Pablo Pérez, señaló lo fundamental del resultado ante Cruzeiro. "Se dio un paso importante: la premisa nuestra era ganar y lo conseguimos, con el extra de no haber recibido ningún tanto". Sobre su gol, el volante ponderó que "le pegué de lleno cuando vi que la pelota venía hacia mí. Por suerte, salió bien pegada al palo del arquero que no la pudo rechazar".



Sobre lo que se viene con el superclásico ante River, el próximo domingo, sostuvo que "es un partido muy importante y ya desde mañana (por hoy) nos focalizaremos en él".



Mientras que el también volante Wilmar Barrios, quien tuvo una gran salvada cuando su equipo ganaba 1-0, afirmó que "se hicieron las cosas bien y llevamos una buena ventaja para la revancha. Igual, no podemos confiarnos y sabemos que ellos se hacen muy fuerte jugando ante su público".



El rival



El adversario de la serie entre Boca y Cruzeiro saldrá del choque por cuartos de final que hoy (21.45 horas por Fox Sports) abrirán, en Santiago de Chile, Colo Colo ante Palmeiras, de Brasil.



La revancha se disputará en San Pablo, el 3 de octubre a partir de la misma hora, valiendo doble el gol de visitante.