Los rumores de una tensión interna entre las distintas partes en Boca son cada vez más fuertes. El plantel liderado por Carlos Tevez, Miguel Ángel Russo y el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme son tres patas de una mesa que parece estar desbalanceada. Durante las últimas horas, había circulado con fuerza una versión de que existía un contundente audio de Jorge Bermúdez refiriéndose a Tevez y que permitiría entender mejor lo que ocurre puertas adentro en el club.

Finalmente, el programa Doman 910, que se emite por Radio La Red, compartió ese material que protagoniza el Patrón. Si bien se desconoce el destinatario de este mensaje, sí queda claro que es una referencia a la foto que se filtró durante los últimos días en la que se veía al Apache con el ex presidente Daniel Angelici en la playa.

“Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente... ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café”, inicia este audio que dura 30 segundos. “Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos”, agrega a su explicación.

Frente a lo que genera esa foto en el Mundo Boca, quien manda el mensaje aclara: “En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente”.

Lo cierto es que la complicada relación entre el Apache y el ex futbolista colombiano viene de larga data. Actualmente parte del Consejo de Fútbol que también integran Marcelo Delgado y Raúl Cascini, Bermúdez había apuntado contra Tevez a mediados del 2019 cuando el futbolista negociaba la renovación de su vínculo con la entidad. Por entonces, compartió una nota política donde se hablaba de los vínculos entre el Apache y Angelici. “La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, dijo por entonces.

Previamente, había tenido una definición cargada de polémica sobre el nivel mostrado por Tevez en cancha antes de que el grupo directivo comandado por Jorge Amor Ameal se imponga en los comicios: “Cuando asumimos, Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol”.

La tensión se extendió hasta estos días y volvió a recrudecer luego de la criticada eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante el Santos de Brasil. El ex deportista colombiano declaró durante los últimos días que él no tenía “diferencias” con la figura del plantel y retomó el tema: “Estoy en el Consejo de Fútbol para defender a la institución y hacer las cosas con claridad. Cuando dijeron que para muchos era un ex jugador, salimos nosotros en una entrevista y fue un escándalo. Teníamos la obligación de defender nuestras posiciones y con mucho respeto”.

Consultado por esta situación con Bermúdez, el capitán del equipo de 36 años aclaró: “A mí me interesa jugar y nada más. Quedó ahí. Yo voy y entreno. El Consejo de Fútbol sabe que cualquier mano que le pueda dar con el grupo, se la doy. Después hago mi trabajo y me voy a casa. No tengo demasiada charla. A mí me interesa jugar. Del equipo se interesa Miguel. Yo estoy para jugar, quiero disfrutar estos momentos que son los últimos de mi carrera. La energía la pongo dentro de la cancha. No me meto, como ellos no se meten en mi trabajo”.

Bermúdez permaneció en Boca como jugador desde 1997 hasta el 2001, época en la que levantó seis títulos, destacándose dos Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. El 21 de octubre del 2001, Carlitos tuvo justamente su estreno como futbolista profesional e inició su era en el club que se extiende hasta estos días. A lo largo de tres períodos, Tevez le dio a las vitrinas de la entidad 11 títulos.

