En su estado natural. Marcelo Bielsa vivió el partido de ayer con todo, tal cual es su costumbre. Su equipo le dio una alegría con el 2-0 sobre el Derby County, cuyo entrenador, Frank Lampard, lo hostigó por haberle mandado un espía a la práctica del jueves.

Marcelo Bielsa asumió ayer ser "el máximo responsable" de haber enviado un espía de su club, Leeds United, a la práctica del Derby County, episodio que generó repudio en el ambiente del fútbol inglés.



El Loco ofreció sus disculpas por el hecho que ofendió a la entidad rival y que inclusive generó la detención del emisario durante el entrenamiento realizado el jueves por la noche en la previa del partido que ambos equipos jugaron ayer por la 26ta. fecha de la segunda división del fútbol inglés.



"Soy el máximo responsable porque no pedí autorización del club para enviar a esta persona. No importa si yo creo que es legal, ilegal o incorrecto; lo que importa fue que Derby County y su técnico (Frank Lampard) se sintieron ofendidos", reconoció en una nota con la cadena Sky Sports antes del partido.



El argentino admitió que, después de lo ocurrido, conversó con su colega rival, quien le recriminó haber "transgredido el Fair Play".



"Yo pienso distinto, pero lo que importa es cómo se ha sentido el club Derby County. Sin intención de justificarme, esta práctica la utilicé desde las Eliminatorias Sudamericanas con Argentina", recordó.



"Eso no está prohibido, incluso es algo que se comenta en la prensa, pero para algunas personas es cuestionable", aceptó.



Lampard, también en la previa del partido de ayer, fue contundente: "Si vamos a hablar de que algo "lo hice en otro lugar y estuvo bien" yo eso no lo comparto. Si surge la posibilidad, más adelante, de viajar a ese país (Argentina), entonces descubriré cuál es la costumbre y la respetaré. Lo que pasó interrumpió nuestro trabajo previo al juego, no lo pongo de excusa y pensaré así aunque ganemos, empatemos o perdamos".



Lampard tuvo que parar la práctica del Derby County el jueves por la presencia de un individuo sospechoso en las instalaciones en las instalaciones del club.



La policía del condado de Derbyshire acudió de inmediato al centro de entrenamiento y detuvo al presunto espía, al que se le incautaron un par de prismáticos, unas tenazas y una muda de ropa, según informó el Daily Mail. Tras la detención, la policía de Derbyshire escribió en su cuenta de Twitter: "¡Manteniendo al equipo a salvo para que se traiga a casa una victoria contra el Leeds el día 11!" y acompañó el mensaje con el siguiente hashtag #SpyingIsCheating (Espiar es hacer trampas).



Entre Bielsa y Lampard hubo un saludo frío antes del partido por la Championship. Y los hinchas del Leeds se lo tomaron con sorna al episodio ya que varios de ellos cuando Lampard se aproximaba antes del partido a ubicarse en el banco de suplentes decidieron hacerle el gesto de los "prismáticos" en clara burla. El excapitán de la selección inglesa decidió no responder a esas provocaciones y en sus declaraciones también recordó que "en la previa al partido de la primera rueda ante ellos (por el Leeds) también mandaron un espía". En tanto, la Federación Inglesa de fútbol anunció que investigará lo sucedido. ¿Habrá sanción a Bielsa? Al menos el Loco tendrá la felicidad de que ayer su equipo volvió a la victoria ya que se impuso 2-0 sobre el Derby County. El Leeds es puntero con 54 puntos, cinco más que su escolta, el Norwich City, que tiene un partido menos disputado.

Piden muestras de ADN a CR7



La Policía de Las Vegas, en Estados Unidos, solicitó una orden judicial para obtener el ADN del portugués Cristiano Ronaldo, actualmente en la Juventus de Turín, para contrastarlo con los restos biológicos encontrados en el vestido de una mujer que lo acusa de violación en esa ciudad en el 2009.



De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, que cita a fuentes oficiales, las autoridades estadounidenses habrían requerido a un juez italiano, actual país de residencia del lusitano que permita tomar una muestra del deportista para comprobar si coincide con el encontrado en la ropa de Kathryn Mayorga, que lo demandó por una supuesta violación. Una vez el juez permita recoger la prueba, esta será enviada a la policía de Las Vegas para que compruebe si concuerda con la encontrada en el vestido de la demandante. Según Mayorga, el jugador de la Juventus pagó 375.000 dólares para mantener el encuentro en secreto.