No será un partido más. Es que en el más atrapante de los encuentros de este sábado, desde las 16,30 con Rubén Riveros como juez, y por la fecha 15 de la Zona A-Región Cuyo del Torneo Federal, Atlético Trinidad que cierra las posiciones se jugará todo a ganador frente al líder, Sportivo Del Bono, que no se cae, que sigue firme y ya piensa seriamente en la clasificación a la Fase Decisiva de este modelo 2017-18 del certamen. Los números no mienten y que se topen los extremos de la tabla de posiciones lo dice casi todo. La solidez bodeguera contra la irregularidad de un Trinidad que no ha podido encontrar el paso como para sumar más de lo que realmente tiene en el puntaje. De local, está obligado y eso lo puede abrir para el certero esquema de contra que El Bodeguero maneja casi a la perfección.



En otro de los adelantos y apostando a un horario que le ha dado resultados, San Lorenzo será local en Rodeo desde las 11 de Sportivo Peñarol con el arbitraje de Sebastián Fernández.



Finalmente, cerrando el sábado, a las 17, en Los Berros, Defensores de Boca recibirá a Atlético Alianza con Darío Montaña como juez.



Para el domingo quedará a las 11 la presentación de San Martín de Rodeo en Iglesia como local ante Independiente Villa Obrera en partido decisivo para el futuro de ambos ya que los iglesianos se quieren afirmar en puestos de clasificación y los de Chimbas necesitan ganar para entrar en la zona de pelea grande. Y, cerrando esta fecha 15 -a las 17,15- en el departamento San Martín, Atlético Peñaflor, de gran presente, será local de Colón Junior que ya perdió demasiado terreno y parece ser ahora o nunca para llegar a puestos de expectativas de clasificación ya que el margen de error es mínimo.



Federal A



Para los dos sanjuaninos será domingo de clásico. A las 19, Atlético Unión -que viene de empatar como local- visitará en Mendoza al líder, Gimnasia, mientras que a las 20 en el remozado Serpentario, Sportivo Desamparados será local ante Deportivo Maipú en una edición más de un partido lleno de historia.



Femenino



Los dos partidos de Primera A del Fútbol Femenino de la Liga Sanjuanina que debían jugarse hoy en Atlético Alianza, pasaron para la jornada del domingo finalmente por lo que a las 16 Fundación Miguel Sánchez recibirá a Barrio Manantial y a las 17,30 Atlético Alianza jugará con Deportivo Aberastain de Pocito.