Al menos 38 futbolistas registraron hoy Covid-19 detectable en 7 de los planteles de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), según el reporte oficial de los clubes al inicio de la preparación con vistas a la temporada 2022.



Vélez Sarsfield resultó el equipo más afectado con una docena de casos, lo que provocó que comenzara el trabajo con apenas 14 futbolistas profesionales, la mitad de los convocados por el DT Mauricio Pellegrino, que tampoco pudo estar al frente del entrenamiento por el coronavirus.



Aldosivi de Mar del Plata reportó 7 positivos; Platense registró 6 nuevos contagios; Boca Juniors informó otros 5 que se suman al de Eduardo Salvio -aislado en Portugal-, Lanús y Racing Club tuvieron 3 casos y Newell's Old Boys de Rosario 2.



A la espera del parte médico, Sarmiento de Junín, que el domingo adelantó el positivo de su reciente incorporación Lisandro López, habría contabilizado otros 10; mientras que en Godoy Cruz de Mendoza trascendió que hubo 7 detectables en el plantel.



Este lunes también regresaban de las vacaciones Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Patronato de Paraná, Rosario Central y Talleres de Córdoba, que todavía no brindaron información al respecto.



. Detalles de los casos positivos por plantel:



Vélez (12): Lucas Pratto, Luca Orellano, Miguel Brizuela, Nazareno Romero, Máximo Perrone, Valentín Gómez, Leonardo Jara, Joaquín García, Agustín Bouzat, Lenny Lobato, Facundo Perrone y Lucas Escobar.



Aldosivi (7): Sebastián Lerena, Rufino Lucero, Franco Perinciolo, Lautaro Rinaldi, Alejandro Aranda, Elías Torres y Marcelo Meli. A su vez, Francisco Cerro permanece aislado por contacto estrecho.



Platense (6): Franco Baldassarra, Brandon Barbas, Ignacio Schor, Juan Pablo Pignani, Marco Pellegrino y Augusto Schott.



Boca (5): Agustín Rossi, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Alan Varela y Cristian Pavón. Eduardo Salvio dio positivo en Portugal y aún no regresó al país.



Racing (3): Matías Núñez, Javier Correa y Carlos Alcaraz. Aislados: Eugenio Mena e Imanol Segovia. También dio positivo Federico Insúa, ayudante del entrenador Fernando Gago.



Lanús (3): Lautaro Acosta, Lautaro Morales y Lucas Acosta.



Newell's (2): Nazareno Funez y Guillermo Balzi.