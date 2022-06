Lucas Alario, delantero de Bayer Leverkusen de Alemania, consideró ayer que está relegado en la consideración del seleccionador argentino Lionel Scaloni, pero dijo que buscará ganarse un lugar en la lista de convocados para el Mundial de Qatar.

"Sé que la remo de atrás en la Selección. Me estoy preparando para arrancar una buena pretemporada y todo lo que dependa de mí, lo haré", afirmó.

"Hay grandes jugadores y en esta etapa de Copa América, Eliminatorias y la Finalissima estuvo el mismo grupo; y lo hicieron bien. Por no tener una continuidad y por lesiones no estoy ahora, pero arranca la nueva temporada y eso influirá mucho. No me vuelve loco, pero quiero estar en el Mundial", afirmó el ex River.

Alario, de 29 años, también habló del interés de River por repatriarlo, situación que rechazó de plano. "No estuvo la posibilidad de volver. Quiero seguir jugando en Europa, vivir allá. Me gusta competir y quiero jugar los años que pueda allá", señaló.

El atacante confirmó que Francescoli lo llamó para volver a River: "Fue una charla normal, el fin de semana fui a la cancha y hablamos otra vez. Me preguntaron nada más, no me intentaron convencer. Igual, me gustaría volver algún día. Estoy agradecido a la gente de River".

Tampoco puso en la balanza el regreso al fútbol argentino para estar más cerca de Qatar 2022. "También pensé que si venía a River y me iba mal, no me iban a citar. Igual no pesó en la balanza. Como piensa Scaloni, depende mucho más del jugador y no importa dónde juega. Si estás en un club muy grande como River, lógico que vas a tener repercusión. Pero en el año que me citó Scaloni, no tenía tanta regularidad y me convocó igual", dijo.

Por último, elogió a Julián Álvarez,que jugará en el Manchester City. "Álvarez tiene todo para ir al Mundial. Puede sufrir el cambio de Sudamérica a Europa, pero tiene calidad y le sobra para jugar en el City. Tiene características de jugador que ya estuvo afuera. Es muy veloz. Tiene el físico de jugador europeo", cerró.