Boca y San Lorenzo empataron anoche 2 a 2 en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, por la segunda fecha de la Copa de Oro de los torneos de verano, al cabo de un encuentro atractivo y con matices cambiantes, que tuvo a los dos equipos arriba en el marcador, los xeneizes en el primer período y los azulgranas en la parte final.



Boca avisó a los 3m. con un desborde de Jara y un centro bajo que rechazó Matías Carrizo al córner. Y a los 9m. Jara puso un pase en profundidad a Sebastián Pérez , quien fue derribado en el área por Néstor Ortigoza.



El penal fue transformado en gol por Gago, con un remate suave. San Lorenzo intentó reaccionar, con Ortigoza como eje del equipo, y llegó con algunos centros que no complicaron a Axel Werner. A los 31m. con una buena jugada personal de Sebastián Blanco que, desde la puerta del área y de frente al arco, la tiró muy arriba.



Y a los 37m. Blanco envió un centro desde la izquierda que encontró la cabeza de Blandi para cambiarle el palo a Werner. El ex Boca no gritó su tanto precisamente por provenir del club de la Ribera.



En el inicio del complemento Guillermo Barros Schelotto saco a Leonardo Jara y puso a Fernando Zuqui en el lateral y por allí obtuvo diferencia San Lorenzo con Bautista Merlini, que definió al primer palo de Axel Werner.



Boca fue por la paridad y la alcanzó apenas superados los 20 minutos por intermedio del ’infalible’ Walter Bou, que anotó con un zurdazo cruzado desde el borde del área grande cerrando una buena jugada colectiva.



De allí hasta el final Boca fue más, ya que recuperó equilibrio en el medio con el ingreso de Pablo Pérez y pudo ganar con otra acción de Bou, como así también pudo hacerlo San Lorenzo en una contra que Ezequiel Cerutti se perdió abajo del arco, en el instante anterior a su reemplazo.



Un disparo de media distancia de Pablo Pérez que controló Sebastián Torrico brindó la última emoción del partido. Lo malo, en el primer tiempo Fernando Belluschi se fue con un esguince de tobillo derecho.

De cerca

Bauza, en la cancha

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, estuvo observando el clásico de anoche y en la previa reveló que habló con Fernando Gago y que tiene chances de ser convocado.