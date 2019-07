A los 39 años, Sebastián Garrocq anunció su retiro del Vóley, con una marca récord: estuvo en 18 de los 19 títulos que cosechó UPCN Voley en su historia grande.

“Tengo casi 40 y uno nunca sabe cuándo, pero la cabeza en algún momento te lo dice. Así que tomé la decisión porque pienso que después se me va a hacer más difícil insertarme en algo”, explicó Garrocq en una entrevista que brindó a Mundo La Voz, de Córdoba.

El líbero, que llegó a la máxima categoría tras ascender con Boca Juniors y que vistió la camiseta de Azul y Gigantes del Sur de Neuquén, obtuvo 18 títulos con UPCN Vóley bajo las órdenes de Fabián Armoa. Fueron 7 Ligas, 6 Copa Máster, 3 Copa ACLAV y 2 Sudamericano de Clubes. Como si fuera poco, también se colgó dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes 2014 y 2015. A estos títulos, el Gremio le suma el Súper 8 del 2008, temporada en la que Garrocq jugó para Gigantes.

Mundialista en Polonia 2014, con Julio Velasco como entrenador, Garrocq volvió a instalarse en Córdoba junto a su familia e hijo para encarar una nueva etapa: ya es profe en el Polideportivo Municipal de Agua de Oro y en Salsipuedes, en las Sierras Chicas de Córdoba.

“Ya me costaba arrancar a la mañana para ir a entrenar, me costaba encontrar motivación porque ya había logrado casi todo lo que me había propuesto y no tenía ese ‘fuego sagrado’. Si bien tengo siempre esa mentalidad de querer ganar todo lo que juego, me estaba costando encontrar motivación. Me levanté un día y se lo fui comunicando a mi familia, a mis compañeros más cercanos… No muchos lo saben”, confesó Garrocq, quien de todas maneras aclaró: “Si tuviese un equipo cerca me meto de una y juego acá y veo a mi hijo, a mi familia. Pero se me hacía muy difícil estar lejos de todos”.

Fuente: Vóley Plus