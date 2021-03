María Emilia Colombo, quien fue reina nacional del Sol en el 2013, y Carolina Oro, exvirreina de la edición 2017, después de dejar los atributos se animaron a vivir el fútbol desde adentro. Ayer, reunidas por DIARIO DE CUYO, palpitaron el Superclásico y brindaron su pronóstico, aunque no se animaron a apostar nada.

Colombo, fanática de River Plate, dijo que su equipo ganará con holgura y su pálpito fue un 2 a 0 para, lógicamente, los de Gallardo. Oro, hincha desde la cuna de Boca Juniors, avisó que el marcador estará apretado, aunque ganará el equipo de sus amores por 2 a 1.

Desde que dejaron los atributos se metieron de lleno al fútbol y a los medios de comunicación.

"Va a estar peleado, esperemos por el bien de todo el país que lo estará bien, que sea entretenido, igual tengo fe de sobra, iba a decir que ganábamos 3 a 1 pero no, mejor un 2 a 0", expresó quien representó a Rivadavia en la edición 2013 de la Fiesta Nacional del Sol. La pocitana, quien fue virreina en una ajustada definición con Abril Oyola en el 2017, expresó: "Hay mucha expectativa porque River tiene un buen plantel y siempre muestra un juego muy dinámico, pero Boca viene repuntando de las últimas crisis y el Superclásico es el momento de demostrarlo".

Además del fútbol y de haber portado los atributos de la fiesta más importante a nivel local, Emilia y Carolina tienen otro punto en común. Ambas trabajan en los medios de comunicación: Colombo es una de las panelistas del programa "Mañanas compartidas" de Canal 8, mientras que Oro se reparte entre el programa "Sube la radio" de AM 1020 y también fue conductora del "Tomate la tarde" de Telesol. "El reinado cambió mucho mi vida. Después de eso, me animé a jugar al fútbol y hoy soy una apasionada. La mejor cita es ir a una cancha a ver un partido y si es River mucho mejor", comentó Colombo quien integra el equipo de fútbol femenino de Atlético Trinidad y además es representante del fútbol femenino en la Liga Sanjuanina de Fútbol.

La exvirreina se dedica al mountain bike pero comentó que hace unos días se animó a jugar un "picadito" en un mixto con amigos. "No juego porque no me considero buena jugadora, pero para divertirme con amigos sí. Me encanta el fútbol porque desde chica mi papá me sentaba a ver los partidos de Boca junto a él, ojalá el Superclásico sea para nosotros", expresó.

Mientras se sacaban fotos y brindaban sus pronósticos, un hombre que pasaba en moto gritó eufórico "¡Vamos Boca!". "Voy ganando", comentó Oro entre risas, pero mientras la entrevista continuaba, un auto se detuvo e inclinó la balanza: "¡Vamos flaca que mañana gana River" y la rubia agradeció. "Estamos empatadas", expresaron ambas entre risas aunque claro, hoy en la Bombonera y cerca de las 20 recién se conocerá la verdad.