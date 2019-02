Rendidor. Pablo Palacios Alvarenga ingresó anoche desde el banco de suplentes y con un frentazo suyo encaminó la victoria de San Martín para el 2-0 ante Estudiantes.

No es sencillo reponerse de un 0-4 de local como el que vivió San Martín ante Boca. Pero el equipo sanjuanino demostró anoche capacidad de reacción y en el Hilario Sánchez vapuleó por 3-0 a un demasiado tibio Estudiantes. Con los tres puntos, el Verdinegro se mantiene afuera de los puestos de descenso cuando restan ocho fechas por disputarse.



San Martín fue claro dominador del partido en esa etapa inicial. Con Mauro Bogado y Fernando Brandán de movida el equipo tuvo una gran movilidad y generó riesgo sobre el arco rival. Sin dudas, se mostró una versión muy distinta al partido anterior donde la parte ofensiva resultó apática durante los 90". Bogado le brindó otro cambio de ritmo y Brandán hizo pesar su habilidad. Justamente en un desborde de éste último, llegó una chance clara a los 25" cuando Arian Puchetta remató de zurda y Mariano Andújar la pudo sacar al córner. Con el correr de los minutos en el parcial, el Verdinegro perdió algo de intensidad aunque siempre con su propuesta ambiciosa. El que no estuvo tan activo resultó Humberto Osorio, muy contenido entre los centrales rivales. Y cuando parecía que todo se cerraba sin tantos para ir al descanso, Bogado clavó un golazo de volea con su derecha a los 45" que batió a Andújar.



En el complemento, pese a un inicio de la visita algo más impetuoso, San Martín tuvo la capacidad de liquidarlo a los 20" del complemento. Un cabezazo del ingresado Pablo Palacios Alvarenga colocó el 2-0 que inclinó la balanza de manera definitiva. En 26" llegó el momento para que Claudio Mosca se quitara la rabia por los cuestionamientos y de un zurdazo estupendo de 35 metros pusiera el 3-0. Lo que vino después fue solo para hacer cumplir el tiempo, porque Estudiantes ya no mostró ningún signo de reacción.



Se trató de la mejor producción del equipo de Concepción en esta temporada y eso genera la tranquilidad de saber que el impacto de la goleada xeneize ya es cuestión del pasado. El próximo lunes tendrá un nuevo examen que rendir cuando visite a Aldosivi, en Mar del Plata.

El camino a la permanencia



Luego del partido disputado anoche, San Martín tendrá que afrontar otras "ocho" finales en la recta final de esta Superliga que definirá su permanencia o no. La particularidad es que afrontará cuatro juegos en Concepción y la misma cantidad lejos de su estadio, con el plus que no se topará con ninguno de los equipos que tiene por debajo en los promedios; sí lo hará con su actual antecesor como es Argentinos.



La próxima fecha (18va) lo tendrá al equipo de Rubén Forestello visitando a Aldosivi, equipo que pelea por ingresar a una Copa internacional. Luego llegará al Hilario Sánchez un grande como Independiente por la 19na. De ahí en adelante el camino a recorrer será el siguiente: Newell"s (visitante por la 20ma), Godoy Cruz (local por la 21ra), Lanús (visitante por la 22da), Argentinos (local por la 23ra), Colón (visitante por la 24ta) y Talleres (local por la 25ta).



En caso de terminar igualado con otro equipo por el último puesto que pierde la categoría se disputará un solo partido entre ambos.



Goleó



Patronato sumó ayer tres puntos clave en la búsqueda de mantener la categoría: venció 3-0 a Atlético Tucumán con goles de Berterame, Carabajal y Avalos.