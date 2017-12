Llegó Buffa. El lateral derecho se convirtió en el primer refuerzo del líder de la Superliga en este mercado de pases. "Es un desafío muy lindo", contó tras una foto en la Bombonera

Julio Buffarini se realizó ayer la revisión médica previa a su incorporación a Boca, y por la tarde firmó el contrato que lo ligará por tres años y medio con el club "xeneize".



El lateral derecho empezó ayer a cumplir con los estudios médicos correspondientes para transformarse esta semana en la segunda incorporación (la primera fue Ramón Ábila) de Boca para la temporada 2018, en la cual jugará la Copa Libertadores de América.



Buffarini señaló que se trata de "un paso muy importante para mi carrera, un desafío muy lindo, ojalá pueda estar a la altura. Me llega en un momento bueno en lo personal, si bien en el último mes y medio no me tocó tener la continuidad que venía teniendo. Pero ya está, ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene". El ex lateral de San Lorenzo llega a Boca procedente de San Pablo, y peleará el puesto junto con Leonardo Jara (el actual titular) y con Gino Peruzzi.



En cuanto a los hinchas de San Lorenzo, su ex club con el cual ganó la Libertadores 2015, dijo que "la gente de San Lorenzo puede estar molesta por la decisión que tomé pero bueno, pensé también mucho en el futuro de mi familia, porque no estoy salvado económicamente", concluyó. En ese sentido, ayer aparecieron pintadas en los alrededores del club en el Bajo Flores y en mural con el rostro de Buffarini se leyó con letras negras "traidor put...". Sin dudas, en el Ciclón no será bien recibido cuando el campeón de América deba volver con otra camiseta.



¿Y Emmanuel?

El lateral sanjuanino, Emmanuel Mas, disputó ayer su último partido con el Trabzonspor de Turquía y tendrá vacaciones hasta mediados de enero. Será el momento para cerrar los detalles de su arribo a Boca, como otro de los refuerzos para el equipo de Barros Schelotto.