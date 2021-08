Después de un año -el 2020- que quedó en blanco por la pandemia del covid-19, volverá a disputarse el Campeonato Argentino de Clubes de hockey sobre patines, que es el más viejo del país en esta disciplina (después se instaló la Liga Nacional) y que nuclea a equipos que tiene el país en cuatro plazas.

Será un torneo especial por esto de la pandemia que sigue castigando a nuestro país y al mundo. En Mendoza se permiten mayores libertades que en nuestra provincia pero igualmente este torneo se cumplirá con los protocolos correspondientes bajo el status sanitario de Mendoza.

Así, en Mendoza participarán seis equipos sanjuaninos, cinco mendocinos, cuatro porteños y un entrerriano. Los equipos de nuestra provincia son Bancaria, Concepción, Médano de Oro, Lomas de Rivadavia, Olimpia y Valenciano. El torneo comenzará el lunes 30 del actual (ese día se disputará la primera fecha de la ronda clasificatoria). Luego entre martes y miércoles se desarrollará la ronda inicial. El jueves serán los cuartos de final, el viernes las semifinales y el sábado 4 de septiembre se jugará la finalísima por el título. Cabe recordar que el vigente campeón argentino es Centro Valenciano de San Juan, que se consagró en la edición 2019.

El club Murialdo de Mendoza, que es el organizador del certamen, dispuso cuatro zonas de cuatro equipos cada una para conformar la ronda inicial. Las zonas quedaron integradas de la siguiente manera: Zona A: Concepción (San Juan), Banco Mendoza (Mendoza), Ciudad (Buenos Aires) y Lomas de Rivadavia (San Juan). Zona B: Bancaria (San Juan), Murialdo (Mendoza), GEBA (Buenos Aires) y San Martín (Mendoza). Zona C: Médano de Oro (San Juan), Palmira (Mendoza), River Plate (Buenos Aires) y Recreativo (Entre Ríos). Zona D: Valenciano (San Juan), Casa de Italia (Mendoza), Huracán (Buenos Aires) y Olimpia (San Juan). La jornada inaugural del torneo tendrá la siguiente programación: River vs. Recreativo (10 hs), GEBA vs. Bancaria (11.40), Valenciano vs. Olimpia (13.20), Concepción vs. Lomas de Rivadavia (15), Médano de Oro vs. Palmira (16.40), Banco Mendoza vs. Ciudad de Bs.As. (18.20), Murialdo vs. San Martín (20), acto inaugural (21.40) y Casa de Italia vs. Huracán (22).



Oficial

Anoche al cierre de la edición se disputaba la Zona B del Oficial masculino de la FSP. Los encuentros eran los siguientes: Estudiantil-Valenciano, SEC-UVT, Media Agua-Banco Hispano, Colón-Sarmiento y Aberastain-Caucetera.