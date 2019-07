Tremenda. La definición del embalaje de ayer por la 11ma etapa del Tour donde se impuso el australiano Caleb Ewan.



La alta montaña comienza en esta edición del Tour con una primera jornada, la 12da etapa, marcada por el ascenso a dos puertos de primera categoría en los últimos 70 kilómetros, la cima del último de ellos situada a 30 kilómetros de meta.

La primera de las tres jornadas pirenaicas, con la contrarreloj de mañana en el medio, comienza en Toulouse y 209,5 kilómetros después de Bagnères-de-Bigorre.

Unas tres horas de terreno prácticamente llano llevarán al pelotón hasta las faldas del Peyresourde, un clásico de la ronda gala, 13,2 kilómetros de ascenso con una pendiente media del 7 Tras descenderlo, afrontarán el Hourquette d"Ancizan, escalado por vez primera en 2011 y que, desde entonces, solo ha sido subido otras dos veces.

El Tour de Francia finalizará en París el 28 de julio tras 21 etapas donde se recorrerán un total de 3.480 kilómetros.

Tras 9,9 kilómetros de ascenso al 7,5 % de pendiente media, su cima se encuentra a 30 kilómetros de la meta.

El australiano Caleb Ewan estaba exultante ayer por haber ganado su primera etapa en su debut en el Tour de Francia, lo que le permite, a sus 25 años, sumar un triunfo en cada una de las tres grandes vueltas por equipos.

"He tenido que esperar la mitad de la carrera antes de ganar, pero no he dejado de intentarlo, con el apoyo de mi equipo lo pude conseguir", dijo el ciclista del Lotto.

Mientras que el líder de la general, el francés Julien Alaphilippe, se mostró dispuesto a darlo todo en los Pirineos: "Sé lo que me espera, habrá que pelear para conservar el maillot.

Pero no he cambiado mi plan, quiero disfrutar cada segundo del liderato".