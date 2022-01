Entre sábado y domingo se disputará la tercera fecha de la Copa de Campeones de fútbol y tendrá atractivos enfrentamientos en los distintos departamentos. La Federación Sanjuanina de Fútbol, organizadora del certamen, dio a conocer el programa de partidos que se ajustará al siguiente detalle:

Grupo 1: Unión Medanito vs. Atl. Minero (sábado) y Argentino La Florida vs. Atl. Maurín (domingo).

Grupo 2: Atlético Unión vs. Santa María Tupelí (domingo) y Defensores de San Martín vs. Falucho (domingo).

Grupo 3: Gral. Sarmiento vs. Independiente Las Chilcas (sábado) y Sp. Del Carril vs. Sp. 25 de Mayo (domingo).

Grupo 4: Sol de Mayo vs. Los Andes (sábado) y San Miguel vs. Atl. San Martín (domingo).

Grupo 5: La Capilla vs. Las Lomas (domingo) y Huracán vs. Yrigoyen (domingo).

Grupo 6: Villa Ibáñez vs. Atl. Pampa (sábado) y Gral. Belgrano vs. Instituto La Laja (domingo).

Grupo 7: Juv. Unida vs. San Martín de Rodeo (domingo) y Escuela 135 vs. Pta. del Médano (domingo).

Grupo 8: Atlético Alianza vs. Sp. Rodas (sábado) y San Isidro vs. La Colonia (sábado).

Completaron

Ayer, en Albardón, el local Defensores de San Martín le ganó 2-1 a Santa María Tupelí de 25 de Mayo y con eso ambos completaron el programa de la primera fecha del torneo, dado que este partido había quedado pendiente. Es que Santa María Tupelí reemplazó a Benavídez, que renunció a participar. El encuentro corresponde al Grupo 2. Los goles para el ganador fueron obra de Leandro Aracena y de Tobías Riveros. El descuento -que había sido el empate parcial- lo anotó Centeno.