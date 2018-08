Fortalecido. El River del Muñeco demostró su oficio en partidos de este calibre en la Libertadores y su DT ponderó la actuación.

Luego de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, tuvo su momento para expresarse en conferencia de prensa. En su análisis del 3-0 sobre Racing, el Muñeco destacó que "pasamos una instancia dura y tendremos otra todavía más dura (Independiente). Esto genera entusiasmo y confianza para lo que viene. Ya habrá tiempo para prepararlo, no me quiero adelantar. Son dos equipos que proponen, eso está claro".



Sobre la mejora en el rendimiento de sus dirigidos luego de un pobre presente en la Superliga, el técnico sostuvo que "no tenía ninguna duda de que el equipo iba a aparecer en el momento qué más se lo necesitara. No había dudas en cuanto a las formas, el trabajo, el convencimiento con el que veníamos trabajando y haciendo las cosas. Faltaba un resultado positivo con una actitud positiva para consolidar lo que veníamos haciendo. Lo demostraron dentro del campo, hicieron un partido espectacular".



Sobre las clave para acceder a los ocho mejores del continente, afirmó que "ganamos un partido clave contra un muy buen equipo como Racing, lo sacamos adelante con mucho temperamento, personalidad, y también con juego", y agregó "no le dimos la posibilidad a Racing de jugar, que es un gran equipo. Hicimos el segundo gol... Un gol de ellos nos podía comprometer. Había que romper un mito de que para el equipo que va de visitante el 0 a 0 es mal resultado".



Consultado sobre si el equipo "apareció" en el momento justo como se dio en la Supercopa Argentina ante Boca, en Mendoza, puntualizó que "eran momentos diferentes porque en ese momento el equipo no venía jugando bien y no ganábamos. Necesitábamos un partido de ese calibre para despegar. Ahora, contrariamente, después de una muy buena preparación, estaba bien, intentando jugar, pero nos estaba faltando el gol. En la Superliga tuvimos varias chances, pero no pudimos anotar".





Auténtico

Luego de la eliminación de Racing, su técnico Eduardo Coudet tuvo palabras fuertes como autocrítica. Gallardo también se refirió a ese tema: "El Chacho (Coudet) es auténtico, es así. Un entrenador que le gusta competir, sus equipos lo han demostrado. Es un competidor nato. Es normal que muestre su dolor", tiró.