Con la participación de 14 billaristas se jugará desde el sábado, a partir de las 17, el Campeonato Sanjuanino de Billar tres bandas en "Fredo Billares". Los participantes han sido divididos en dos zonas: Zona A: G. Romero, C. Escobar, G. Barrini, C. Rojas, J. Oyola, A. Vedia y F. López. Zona B: O. Flores, R. Bustos, C. Gómez, J. Herrera, J. Bustamante, O. González y C. Castro.