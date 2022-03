Restan dos fechas para que en Mar del Plata culmine la fase regular de la Liga de Vóleibol Argentina y de los 3 equipos sanjuaninos 2 buscarán su posición para la siguiente fase, los playoff que se disputarán en San Juan desde la próxima semana. Entre miércoles y jueves se definirán las posiciones de la fase regular y, por ende, los cruces de los cuartos de final.

De los 3 sanjuaninos el único que tiene asegurada matemáticamente su clasificación es UPCN (37 puntos), quien ocupa el cuarto puesto de la tabla, ya es inalcanzable para el quinto -Paracao (29)- y está enfocado en luchar por el tercer lugar con Once Unidos (38), porqueno llega a los dos primeros: Ciudad (47) y Policial (45). A UPCN le resta jugar con UVT (14) y Monteros (20), en tanto que los marplatenses, con Ciudad y UVT.

UPCN viene de perder con Ciudad, donde resignó toda aspiración a ocupar uno de los dos primeros puestos.

Mientras que Obras ocupa el 7mo puesto de la tabla, con 23 unidades y está a solo un par de sets para asegurarse un lugar entre los 8 mejores. Obras quedaría 9no solamente si pierde sus dos encuentros en sets corridos, mientras que el octavo, Monteros, suma 4 puntos y Defensores de Banfield (9no, con 17 puntos) gana sus dos partidos por 3-0. Entre los escenarios más posibles, la combinación de resultados del club de la calle 25 de Mayo estará más bien ligado con las actuaciones de Monteros y de River (26), para definir si concluye entre el 6to y el 8vo lugar. Eso sí, en el fixture de cada uno el panorama más complicado es para el elenco sanjuanino: Obras se medirá con Policial y Ciudad. River lo hará con Monteros y Defensores de Banfield. Monteros, con River y UPCN. Y Defensores de Banfield, con Gigantes del Sur (4) y River.

Obras viene de cumplir fecha libre y en el partido anterior perdió el clásico con UPCN por 3-0. El elenco sanjuanino busca su primer riunfo en el Tour 4.

Finalmente, UVT décimo en la tabla, ya n tiene chances de sumarse a los playoff, en su segunda temporada en la máxima división de clubes del país, en la rama masculina. Por lo que después de los dos partidos por jugar en Mar del Plata, ante UPCN y Once Unidos, habrá concluido su actividad hasta la próxima temporada. Cabe aclarar que no hay descensos este año.

UVT viene de perder 3-0 con River, por lo que solamente le quedan por delante los dos partidos de la fase regular para concluir su actividad en esta temporada.

Los playoff

Una vez que concluya este viernes el último partido de la fase regular, entre UVT y Once Unidos, estarán definidos los cruces de cuartos de final (como habitualmente ocurre, será 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ro vs 6to y 4to vs 5to).

Los cuartos de final y las semifinales se jugarán nuevamente este año en San Juan, específicamente en el flamante estadio de UPCN, ubicado en General Acha casi República del Líbano.

Las fechas previstas para esas instancias son:

Cuartos de final: jueves 24 de marzo, sábado 26 y (eventual) domingo 27.

Semifinales: martes 29 de marzo, jueves 31 y (eventual) sábado 2 de abril.

En tanto, la gran final será al mejor de 5 duelos: en los dos primeros será local el equipo mejor ubicado en la fase regular, los dos siguientes en la del rival y si hiciera falta el 5to, nuevamente en cancha del primero.