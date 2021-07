Muy atrás quedaron sus inicios en su querido Obras Sanitarias. Muy lejos quedarán esos nervios lógicos del debut en su primer partido cuando tenía apenas 6 años. Todos esos recuerdos de su niñez, siempre vinculada al vóley, se le vienen a la memoria a Bruno Lima previo a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Será la segunda vez que el voleibolista sanjuanino dispute la cita máxima a la que aspira todo deportista, en una charla con DIARIO DE CUYO el rawsino dijo que tomará los JJOO de Tokio como si fuesen los primeros.

"Serán mis segundos Juegos Olímpicos y los vivo de una manera única. En lo único que cambia el hecho de ya haber ido antes, es en que ya sabés cuál es el método y la forma de competencia, pero el resto es como si fuese el primero. Se disfruta como si fuese el primer Juego Olímpico. Nunca deja de ser un sueño y no cambia en nada haber estado antes o no", manifestó el opuesto de 1,98 metros quien cargará con esa ansiedad lógica que aparecen en la previa de una cita olímpica, tal cual las vivió en Rio de Janeiro hace cinco años. "Es inevitable no tener ansiedad previo a una competencia así, y creo que se siente mucho más porque venimos de un año difícil por todo esto de la pandemia que obligó a la postergación de los Juegos, creo que eso hace que la ansiedad sea aún más fuerte", valoró.

Su pilar. Su novia Mariana Gerez es quien lo acompaña hace años. Pronto partirán rumbo a Francia, es que Bruno jugará en Nice.

Ahora con 25 años, el nacido en el barrio "Hugo Montaño" en Rawson, llegará con otra madurez deportiva. Después de estar jugando en el Afyon Belediye Yüntas de Turquía la temporada pasada, después le tocó transitar el coronavirus justo en la previa de la Liga de las Naciones en Italia, pero superó el covid de la mejor manera y cuando se recuperó viajó para sumarse junto a sus compañeros e incluso llegó a ser una de las figuras en la Selección argentina que terminó en la novena posición en ese certamen. Así se ganó la chance de quedar en la lista definitiva que irá a Tokio junto a los otros sanjuaninos Matías Sánchez y Federico Pereyra. "Es lo máximo que algún deportista pueda aspirar, es el sueño de todos competir en uno, por eso haber quedado en esa lista es lo máximo. Trabajo y me esfuerzo para poder cumplir los objetivos y sin dudas este era uno de mis objetivos por el que venía trabajando en los últimos años. Poder estar nuevamente en uno me pone muy contento porque el sacrificio valió la pena", sostuvo.

Ese espigado opuesto que, con apenas un puñado de años comenzó a jugar en el club de calle 25 de Mayo porque era "muy inquieto", hoy es el orgullo familiar, sobre todo para sus padres Mariela y Sergio, quienes hace unos días se compraron un televisor gigante para poder seguir más de cerca al menor de sus hijos. "Toda mi familia y mi novia Mariana tienen la misma felicidad que yo, ellos son los que ven todo el esfuerzo y son los que me ayudan a levantarme y empujarme cuando las cosas no van tan bien, entonces creo que el sacrificio es de todos ellos también", expresó Bruno, quien hace unos años decidió tatuarse a su abuelo paterno Tite y su abuela materna Dalba para llevarlos presentes siempre. El jugador que hasta la temporada pasada jugó en el Afyon Belediye turco, pero que después de los Juegos emigrará a Francia para continuar su carrera en el Nice Volleyball de Francia, es el menor de tres hermanos, Germán y Mauro, pero además, es el tío más querido por sus sobrinos. Además, Bruno tendrá un aliento más que especial desde España. Se trata de su tío Federico, quien de joven supo jugar la Liga Argentina y fue el impulsor para que el actual opuesto de la selección diera sus primeros pasos en el deporte. Si bien hace mucho que no se ven, la relación tío-sobrino es más que especial y están siempre en contacto por Whatsapp.

Tokio se aproxima y la Selección argentina con los tres sanjuaninos entre sus filas ya se prepara para afrontar ese compromiso. Con respecto al difícil fixture que le tocó al seleccionado dirigido por Marcelo Méndez que lo tendrá debutando el próximo sábado 24 de julio frente a Rusia y luego afrontarán un nuevo compromiso ante Brasil, el sanjuanino lo analiza con calma: "El primer objetivo es pasar la zona de grupos, estamos en una zona muy complicada y el primer gran compromiso es pasar el grupo. Lógicamente que el gran objetivo que tenemos muy en claro en la Selección siempre es conseguir una medalla. Sueño con subirme a un podio olímpico, eso sería lo máximo", expresó.

Sus proyectos

Si bien su cabeza está mentalizada en conseguir el objetivo de la Selección en Tokio con la que aspira a ser protagonista e intentar alzarse con una medalla, Bruno Lima contó de sus próximos objetivos para este año. En lo personal proyecta inaugurar pronto "Growing", un gimnasio que tendrá en sociedad con un amigo en Trinidad, y en lo deportivo ya imagina la próxima temporada en el Nice Volleibal en Francia, club con el cual ya firmó contrato.

Tokio promete un camino duro pero no imposible

Expectante. El sanjuanino Bruno Lima ya conoce los nervios del debut por su pasado en Río. Sabe que la clave estará en pasar con éxito la fase de grupos.

Con la presencia de los tres sanjuaninos, Bruno Lima, Federico Pereyra y Matías Sánchez, la selección argentina de vóleibol tendrá un fixture duro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Argentina integrará el Grupo B junto a Brasil, Estados Unidos, Rusia, Francia y Túnez.



El equipo nacional dirigido por Marcelo Méndez, que además estará integrado por Luciano De Cecco, Sebastián Solé, Martín Ramos, Agustín Loser, Facundo Conte, Cristian Poglajen, Ezequiel Palacios, Nicolás Méndez y Santiago Danani, debutará el sábado 24 de julio a las 6.10 (hora argentina) frente a Rusia en el "Arena Ariake". Después, en el último turno del lunes 26 tendrá el clásico frente a Brasil estipulado a las 11.30 horas. Dos días después, enfrentará a Francia en el mismo escenario desde las 06.10, siempre hora argentina. El viernes 30 chocará a Túnez en igual horario y cerrará la fase de grupos el 1 de julio frente a los Estados Unidos a las 11.30 de la mañana. El seleccionado albiceleste tendrá en su columna vertebral al equipo que viene de cumplir una buena participación en la Liga de las Naciones disputada en Italia, donde cerró en la novena posición luego de siete victorias y ocho derrotas.