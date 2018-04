Un sueño. Nicolás Kicker, de gran presente hoy siendo uno de los 7 argentinos que integran el Top 100 de la ATP se mostró ilusionado.

Nicolás Kicker es uno de los debutantes en este duelo en donde Argentina buscará el repechaje del Grupo Mundial. Ayer brindó una conferencia de prensa en donde se mostró ilusionado y además elogió al Cantoni.



"Es maravilloso integrar este equipo. Siento mucho orgullo por representar a mi país. Nunca me tocó ser sparring y ahora me toca jugar. Está mucho mejor (se ríe)", abrió la charla "La Fiera de Merlo".



"Tuve dos buenos años. Hice el cambio y pude sacar puntos en los torneos ATP, que me permitieron crecer y hoy estar acá", siguió analizando.



Sobre el Cantoni, donde se trabajó a contrarreloj para que el polvo de ladrillo quedara a la perfección, Kicker valoró: "La cancha está buena, el estadio en sí es maravilloso; se va a vivir un buen clima acá adentro. Ojalá todo colabore con el espectáculo. Daniel Orsanic va a poner al que mejor vea y vamos a bancar a quien entre a la cancha, no importa el resultado. Lo vamos a apoyar como un equipo", expresó.



Sobre el rival, también lo estimó: "Conozco a Nicolás Jarry hace mucho. Eso un gran amigo. Es un rival muy duro que saca muy bien y tiene golpes muy potentes. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, y le vamos a dar batalla. Hay nervios, pero de los lindos", contó.





Otra vez doble turno



Siguiendo con el mismo ritmo de entrenamiento, hoy ambos seleccionados se entrenarán en doble turno, tal cual lo hicieron ayer. Argentina lo hará desde las 9 hasta las 11.45 y de 15.15 a 17.15 horas. En tanto que los dirigidos por Massú lo harán de 12 a 15 horas y de 17.30 a 19.30 horas, siempre en el Cantoni.