Busca continuidad. Sebastián Pérez quedó muy atrás en la consideración del Mellizo y por eso irá a otro grande del país para tener más minutos.

Tras una charla entre los presidentes Daniel Angelici y Matías Lammens, Boca acordó la venta de Sebastián Pérez a San Lorenzo en un monto cercano al millón de dólares por el 30 por ciento de su ficha. El 70% restante lo retiene el "Xeneize".



Aún resta que el colombiano, quien no era tenido en cuenta por Guillermo Barros Schelotto, alcance un acuerdo contractual con la entidad de Boedo.



La intención del ex futbolista de Atlético Nacional de Medellín es mantener el salario que percibe en Boca, junto a los premios. El "plan b" sería una oferta de México.



En tanto, Nahitan Nández es el otro futbolista con serias chances de emigrar.



Según su entorno, en las próximas horas su representante le acercaría a Boca una oferta del fútbol extranjero (se habla del fútbol italiano y alemán) de unos 10 millones de euros.



El "Xeneize" cuenta con el 70 por ciento del pase que pagó 4 millones de dólares, mientras que el 30% restante es de Peñarol de Uruguay.



El mediocampista que tuvo un buen Mundial con su selección en Rusia 2018 comenzó como suplente y no vería con malos ojos tener una chance en Europa.



Sin embargo, desde Boca intentarán acordar su continuidad, al menos hasta diciembre, para que el "Mellizo" cuente con recambio durante la Copa Libertadores. Hoy sus titulares en el mediocampo son Wilmar Barrios y Pablo Pérez.

No se olvidan de Mauro



El debut oficial de Mauro Zárate (foto) con Boca fue todo un éxito con la goleada el miércoles por Copa Argentina. Pero la bronca por su repentina salida de Vélez continúa vigente y así se manifestó ayer nada menos que en la presentación de la nueva camiseta del Fortín.



El defensor Fabián Cubero, uno de los grandes protagonistas de la velada al lucir el modelo principal de fondo blanco con "V" azul, tuvo una charla con Malena Guinzburg, la humorista a cargo de la animación del evento, dejando una frase apuntada al goleador que se fue.



"Hay uno que no pudo venir que está demorado en Lugones. Después te digo el nombre, está demorado en el tráfico. Ya sabemos quién es, ¿no?", chicaneó Poroto.