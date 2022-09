El entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, anunció hoy su renuncia al cargo tras un segundo semestre con malos resultados, muchas bajas y pocos refuerzos en el último mercado de pases, aunque estará el domingo en la visita a Talleres de Córdoba, informaron fuentes del club de Florencio Varela.



"Sentí que tenía que estar para acompañar este tránsito. No estaba tampoco preparado para dejar a la gente y a los chicos que se quedaban. Valió la pena armar el grupo nuevamente y ahora es el momento ideal para irme", reconoció el DT en la conferencia de prensa brindada.



"El tiempo me sirvió en lo personal para ir decidiéndome sobre la salida de este hermoso lugar, que es mi hogar. Me siento valorado, querido y respetado pero a veces hay que salir del estado de confort para encarar lo nuevo", explicó.



El exasistente de Jorge Sampaoli dijo hace unos meses que se quedaría en la institución hasta fin de año pero la campaña actual (19 puntos) y la falta de refuerzos prometidos tras las salidas de sus principales figuras terminaron siendo demasiado en su parecer.



De hecho, Beccacece tuvo varios cruces con entrenadores rivales, como es el caso de Marcelo Gallardo, y se mostró nervioso en prácticamente todos los partidos que compitió su equipo.



En este ciclo, que comenzó el 15 de marzo de 2021, el DT estuvo 90 partidos entre competiciones nacionales e internacionales, con 34 victorias, 26 empates y 30 derrotas. Además, conquistó la Recopa Sudamericana 2021 frente al poderoso Palmeiras de Brasil.



"Por la gente, los directivos y el lugar que nos dio, voy a dejar Defensa y Justicia una vez finalizado el contrato. Eso será a fines de octubre", afirmó a fines de junio en conferencia.



Sin embargo, las bajas fueron notorias, sobre todo en el caso de Miguel Merentiel (Palmeiras), Carlos Rotondi (Cruz Azul de México) y Walter Bou (Vélez), por lo que el DT no quedó conforme con el arribo de Nicolás "Uvita" Fernández y Agustín Fontana, ambos de nivel irregular en el certamen.



"En estos tiempos que atravesamos, con tanto odio, rencor y violencia, nunca nos fuimos silbados e insultados en el club. Los hinchas entendieron a los dirigentes, que vendieron a los jugadores para terminar obras y nos dieron mucho amor a nosotros. No es normal en estos tiempos", aseguró.



A su vez, el DT sostuvo que vio "mucho compromiso" en el empate del fin de semana ante San Lorenzo (0-0) en Florencio Varela, donde se lo vio muy cercano al público como no suele hacerlo.



"En Defensa encontré el amor verdadero, contagian con su empuja desde afuera. Me gustaría que hagan foco sobre eso, sobre cómo acompañan al equipo cuando las cosas van bien y cuando van mal", destacó.



Las salidas de estos futbolistas y otros, que también integraron el once titular, fueron consecuencia del manejo del club con el representante Christian Bragarnik, quien desde hace al menos una década ocupa un cargo sin tenerlo como gerenciador, al punto que es el empresario encargado de mover los hilos del próximo destino del DT.



En las últimas semanas, el entrenador recibió llamados de dos equipos del ámbito local aunque su idea es continuar con su carrera en el exterior. Los dos posibles destinos son México y España, donde Bragarnik es dueño de Elche.