El comienzo de la semana previa al clásico de Avellaneda contra Racing, uno de los partidos más importantes para el segundo ciclo de Julio César Falcioni, vino acompañada de noticias buenas y no tan buenas para Independiente. Es que en el día que Silvio Romero volvió a entrenarse a la par de sus compañeros tras superar el coronavirus, al mismo tiempo se dio una baja muy importante: la de Sebastián Sosa, por el mismo motivo.

El arquero, quien ya había transitado dicha enfermedad en julio de 2020, incluso con consecuencias de calvicie, no superó los testeos serológicos que le realizaron esta mañana al plantel profesional, por lo que ahora lo someterán a un PCR para constatar su baja (lo reemplazaría Milton Álvarez). El uruguayo no presentó síntomas y se retiró inmediatamente del establecimiento para iniciar otro aislamiento en su casa.

Por su parte, S. Romero, ausente contra Boca y Talleres, acelerará su puesta a punto para alistarse entre los once titulares este sábado en el Cilindro de Avellaneda. Si bien se jactaba de la solidez defensiva, el entrenador realizará cambios en la defensa porque hay cosas que no le gustaron de la derrota en Córdoba (3-1). El equipo sufre la partida de Alan Franco y por eso no se descarta la implementación de una línea de 4, con la vuelta de Lucas Rodríguez al lateral izquierdo.

Después hay otros dos nombres que pueden meterse: Lucas Saltita González y Alan Velasco. Independiente lleva tres partidos sin ganar y sabe que ante la Academia se juega mucho, ya que puede ganar y enderezar su rumbo o perder y que se desmorone un poco todo a falta de cuatro partidos para la finalización de la Zona 2 de la Copa Liga Profesional.

Fabricio Bustos, Braian Chaco Martínez, Alan Velasco, Lucas Rodríguez, Silvio Romero, Carlos Benavidez y Renzo Bacchia fueron las bajas del ciclo de Julio César Falcioni por dicha enfermedad.

