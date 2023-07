Sebastián Villa volvió a intimar a Boca en las últimas horas y le exige volver a entrenarse con el plantel profesional y ser convocado a los partidos, ya que caso contrario se considerará jugador libre. En el club desestimaron la posibilidad y buscan transferirlo para liberar un cupo de extranjeros.

El colombiano está buscando lo manera de salir del club con el pase en su poder en medio de un conflicto que se inició cuando Boca decidió separarlo del plantel luego de haber sido condenado a 2 años y 3 meses de prisión en suspenso por violencia de género.

En Boca consideran que no están en falta con Villa porque cumplen con los dos requisitos básicos: le pagan el sueldo al día y le dan todos los elementos necesarios para entrenarse. Desde el club afirman que la decisión de no tenerlo en cuenta para los partidos es del entrenador Jorge Almirón, y que ningún jugador puede considerarse libre por no ser convocado por el DT.

Mientras Villa quiere irse a jugar al exterior con el pase libre, Boca necesita desprenderse del delantero colombiano para liberar un cupo de extranjero y poder fichar al uruguayo Edinson Cavani. Sin embargo, no quieren hacerlo a cualquier costo. Hay negociaciones abiertas con clubes de Arabia Saudita y Europa pero por ahora nada cerrado porque consideran que las ofertas son insuficientes.

Villa presiona

La estrategia legal de Villa es presionar para irse libre de Boca. Para eso ya intimó al club dos veces con cartas documento. Boca volvió a rechazar la posibilidad de perder el pase del delantero alegando que tiene todo lo necesario para cumplir con sus obligaciones laborales.

Villa no jugará más en Boca pero como el contrato sigue registrado en la AFA todavía ocupa una de las seis plazas de extranjero que permite el fútbol argentino (los otros son Valdez, Advíncula, Campuzano Romero y Hurtado). Para incorporar un futbolista que no sea argentino tendrá que desprenderse de alguno de los anteriormente mencionados.

El contrato entre Villa y Boca vence en diciembre de 2024 y la intención del club es transferirlo para recuperar la inversión que realizó en su momento cuando le compró el pase a Deportes Tolima en 3.5 millones de dólares.

Un cupo de extranjero para Cavani

Edinson Cavani está terminando de firmar su desvinculación del Valencia de España, donde le quedaba un año de contrato, y en las próximas horas viajaría a Uruguay para esperar que Boca libere un cupo de extranjero para poder ficharlo. Por ahora el delantero uruguayo no podría ser inscripto en AFA y por lo tanto no podría jugar torneo local ni Copa Libertadores (hay tiempo de modificar la lista de buena fe hasta el 1 de agosto).