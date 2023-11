El futbolista colombiano Sebastián Villa fue presentado este miércoles en Beroe de Bulgaria y a través de un posteo en redes sociales se mostró feliz por arribar a un nuevo club tras ser condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género, y dejó un mensaje sobre su pasado en el club xeneize.

"Muchas personas se fueron de mi lado en momentos difíciles, me menospreciaban, no me saludaban, se burlaron de mí pero, yo siempre confié en el Señor”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Siempre voy a desear lo mejor del mundo al club Boca Juniors, dejé hasta la última gota de sudor aún teniendo mi cabeza hecha pedazos, nunca dejé de representar estos colores como se tienen que representar. Siempre voy a llevar en mi corazón a los verdaderos bosteros”, agregó.

A principios de noviembre, el delantero había acordado su liberación con Boca y viajó a Bulgaria para incorporarse al club que milita en la Primera División y que cuenta con un presidente y 12 futbolistas argentinos.

Villa disputó su último partido con la camiseta de Boca el 2 de junio, en la derrota por 1 a 0 frente a Arsenal por el torneo de la Liga Profesional como visitante. El colombiano disputó los 90 minutos del encuentro en lo que fue el final de su carrera en el fútbol argentino después de haber jugado 24 partidos este año.

Hace algunos meses, el futbolista colombiano había acordado su llegada al Kasimpasa de Turquía en condición de jugador libre pero se cayó el pase ya que Boca ganó la pulseada con el atacante para no dejarlo libre, y esgrimieron de manera legal que siempre le brindaron los elementos necesarios para que pudiera ejercer su tarea, al margen de la decisión de que no lo tendrían en cuenta para la competencia tras ser condenado por la Justicia por violencia de género.

