Sebastián Battaglia sorprendió este martes al incluir en la práctica de fútbol a Sebastián Villa en el equipo alternativo. La presencia del delantero colombiano se debió a que el DT lo ve con una mejor actitud y por ese motivo decidió sumarlo al ensayo, algo que no venía sucediendo. Luego del entrenamiento de este miércoles, Villa dio la cara ante la prensa y aprovechó para ofrecer sus disculpas a todo el mundo Boca.

Quiero aprovechar este momento para pedirle perdón a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve un mal momento en el que tomé una decisión errada, cualquier persona puede equivocarse. Hoy tengo la mentalidad fuerte, con todo lo que había pasado de mi madre me ayudó a tomar esa decisión que puede ser que no haya estado correcta. Pero bueno, estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué", comenzó Villa.

Después del conflicto que lo tuvo afuera del club por 40 días, Villa comenzó la nueva etapa en Boca entrenándose por primera vez el pasado 7 de septiembre, cuando comenzó con una pretemporada especial para ponerse a punto desde lo físico. Con el correr de los entrenamientos y las semanas, el colombiano fue ganándose la confianza nuevamente del resto de sus compañeros, del cuerpo técnico y hasta de la dirigencia. Al punto que el martes, por primera vez, Battaglia lo incluyó en una práctica de fútbol. "Estoy aquí para apoyar desde donde me toque", expresó el delantero.

Villa explicó por qué tomó la decisión que lo hizo entrar en conflicto con Boca

Pasaron casi 100 días de la última vez que Sebastián Villa se puso la camiseta de Boca en un partido oficial. En el medio, un fuerte escándalo que incluyó la decisión unilateral de irse del país buscando un cambio de rumbo (oferta del Brujas de Bélgica, insuficiente para ser aceptada según el club) que nunca llegó. Al respecto, el colombiano explicó: "Siempre tuve el sueño de jugar en Europa. Era una oportunidad que yo veía. Puede ser que haya tomado una decisión que no era, pero eso ya pasó y estoy aquí para ponerle el pecho a la situación. Vengo entrenándome de la mejor manera desde que llegué, callado, aguantando todo lo que tenga que aguantar. Nuevamente quiero pedirle perdón a la hinchada que confió en mí desde que llegué en 2018, ahora estoy aquí para aportar".

Luego, Villa se refirió a la charla con sus colegas del plantel: "He hablado con mis compañeros, les he ofrecido mis disculpas como a la dirigencia. Uno con ganas de crecer a veces toma decisiones que en el momento no son. Espero que me entiendan, vi una oportunidad. Sigo teniendo el sueño de jugar en Europa. Voy a trabajar día a día para salir de la mejor manera cuando me toque y dar una mejor imagen".

Fuente: Tycsports