Pasaron 39 días desde que Sebastián Villa tomó todas sus pertenencias del predio de Ezeiza y se retiró -por decisión propia- convencido de que no volvería a pisar el Centro de Entrenamientos de Boca. Sin embargo, el mercado de pases no se desarrolló como el colombiano esperaba, la transferencia que buscaba nunca llegó y al atacante no le quedó otra que volver a Boca, donde tiene contrato vigente hasta 2024.

Villa volvió a pisar el predio de Ezeiza este martes por la mañana, en el arranque de la semana del plantel de Boca, que tuvo libre domingo y lunes tras el duelo del sábado ante Rosario Central. Desde la última vez que estuvo en el predio como parte del plantel, el colombiano estuvo en su país acompañando a su madre en un complicado momento de salud y regresó a la Argentina, donde tuvo que hacer una semana de aislamiento.

El objetivo del cuerpo técnico comandado por Sebastián Battaglia es que Villa comience hoy mismo una pretemporada especial, trabajando de manera diferenciada, para ponerse a tono desde lo físico teniendo en cuenta que lleva más de un mes sin entrenarse, al menos en una cancha de fútbol. Probablemente, al cabo de dos semanas el colombiano esté listo para sumarse a los trabajos diarios del plantel para pelear un puesto en la consideración del DT.

