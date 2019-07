Daniel Angelici, presidente de Boca, aseguró que "está todo acordado" para que en los próximos días se formalice la llegada de Daniele De Rossi, quien a los 35 años quiere cumplir su sueño de jugar con la camiseta azul y oro en La Bombonera.

"No estoy parando su llegada, está todo acordado, pero va a llegar y van a empezar a decir que Boca lo trajo sin tener el cupo. Si llega a cerrarse lo de (Nahitan) Nández (esperan la propuesta de Cagliari) a lo mejor lo hacemos venir a entrenar ahora", afirmó el mandamás xeneize en un mano a mano con TyC Sports.

Además, mientras explicó que el colombiano Frank Fabra podría recibir la ciudadanía en breve para liberar el espacio que necesita De Rossi para sumarse al plantel, el Tano agregó: "Tener a un campeón del mundo que diga que quiere terminar su carrera acá me llena de orgullo. Le hace bien al fútbol argentino tener a esos jugadores".

La situación de las probables salidas

DARÍO BENEDETTO

“El club francés (Olympique de Marsella) hizo una propuesta que hoy vamos a analizar. Lo definiremos esta la tarde. No hay nada cerrado. Quiero poder cumplirle al cuerpo técnico, porque les dije que no hay necesidad de vender. Cualquier operación que hagamos será a partir del 1° de agosto. Si emigra es por una decisión personal. Vamos a ir por un reemplazo, pero no es fácil por su jerarquía. Me comprometí con él a que si llegaba una buena propuesta la íbamos a analizar".





NAHITAN NÁNDEZ

“La única oferta que está cerca es la del Cagliari. Es la posibilidad más concreta. Por lo hablado, habíamos llegado al número pretendido por Boca y hoy deberían formalizarla”.





CRISTIAN PAVÓN

“Llegó una oferta de Los Ángeles Galaxy y la hemos rechazado”.





AGUSTÍN ALMENDRA

“Hasta el momento no llegó nada”.